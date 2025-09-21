Эксперты: пока нет адекватного ответа, российские провокации продолжатся

Бывший министр обороны Артис Пабрикс (на фото) рассуждает так: после того, как российские дроны залетели в Польшу и самолёты нарушили воздушное пространство Эстонии, альянс должен сохранять холодный ум, но не нужно быть мягкотелым.

"Да. Мы будем терпеть дальнейшие провокации и эскалацию до тех пор, пока будем реагировать неадекватно. Именно неадекватная реакция союзников и альянса - причина того, что идёт эскалация и Россия всё выше поднимает планку", - считает Пабрикс.

Экс-министр напомнил, что мы живём в условиях гибридной войны и граница между войной и миром куда более размыта, чем раньше. Агрессивность России отличается от той, что была при СССР во времена холодной войны.

По поводу того, какая же реакция была бы адекватной, Пабрикс отметил, что подробности общения между российскими пилотами и союзниками неизвестны, но с точки зрения коммуникации должен быть чёткий сигнал России, что в следующий раз она будет рисковать уже серьёзнее.

"Если пилоты прилетят, они будут рисковать тем, что их самолёты могут быть уничтожены или принуждены к посадке. Мы рискуем тем, что при отсутствии адекватной реакции НАТО в глазах общественности превратится в ООН. Я не говорю, что эти самолёты сразу надо было сбивать, но мне неясно, что было сделано", - заявил он.

Пабрикс согласен, что провокации продолжатся также и на море, и на суше, пока Запад будет ограничиваться осуждением. Бывший министр обороны напомнил, что нужно создавать постоянные системы ПВО и удерживать уровень охраны границы в постоянной готовности.

Бывший командир НВС Латвии и воздушных сил, экс-посол Латвийской Республики в Казахстане и Азербайджане Юрис Маклаков заявил, что российские провокации были всегда, но теперь стали использовать ещё и дроны.

"Провокации обязательно продолжатся, потому что это очень хороший способ проверить разведку и способность к реагированию, получить важную информацию", - рассуждает эксперт.

Маклаков согласен, что провокации могут продолжиться не только в воздухе, но и на море и на суше, в частности, может быть ещё более усилено миграционное давление на границу. Нельзя забывать и о киберпространстве. Это означает, что альянс должен развивать все сферы и развитие должно идти по плану.

"Не думаю, что с первого раза надо было сбивать российские самолёты но надо сократить время реагирования ПВО", - добавил Маклаков.