Эксперты: пока нет адекватного ответа, российские провокации продолжатся

21 сентября, 2025 10:27

0 комментариев

Такое мнение высказали оба эксперта, к которым обратилось агентство LETA.

Бывший министр обороны Артис Пабрикс (на фото) рассуждает так: после того, как российские дроны залетели в Польшу и самолёты нарушили воздушное пространство Эстонии, альянс должен сохранять холодный ум, но не нужно быть мягкотелым.

"Да. Мы будем терпеть дальнейшие провокации и эскалацию до тех пор, пока будем реагировать неадекватно. Именно неадекватная реакция союзников и альянса - причина того, что идёт эскалация и Россия всё выше поднимает планку", - считает Пабрикс.

Экс-министр напомнил, что мы живём в условиях гибридной войны и граница между войной и миром куда более размыта, чем раньше. Агрессивность России отличается от той, что была при СССР во времена холодной войны.

По поводу того, какая же реакция была бы адекватной, Пабрикс отметил, что подробности общения между российскими пилотами и союзниками неизвестны, но с точки зрения коммуникации должен быть чёткий сигнал России, что в следующий раз она будет рисковать уже серьёзнее.

"Если пилоты прилетят, они будут рисковать тем, что их самолёты могут быть уничтожены или принуждены к посадке. Мы рискуем тем, что при отсутствии адекватной реакции НАТО в глазах общественности превратится в ООН. Я не говорю, что эти самолёты сразу надо было сбивать, но мне неясно, что было сделано", - заявил он.

Пабрикс согласен, что провокации продолжатся также и на море, и на суше, пока Запад будет ограничиваться осуждением. Бывший министр обороны напомнил, что нужно создавать постоянные системы ПВО и удерживать уровень охраны границы в постоянной готовности.

Бывший командир НВС Латвии и воздушных сил, экс-посол Латвийской Республики в Казахстане и Азербайджане Юрис Маклаков заявил, что российские провокации были всегда, но теперь стали использовать ещё и дроны.

"Провокации обязательно продолжатся, потому что это очень хороший способ проверить разведку и способность к реагированию, получить важную информацию", - рассуждает эксперт.

Маклаков согласен, что провокации могут продолжиться не только в воздухе, но и на море и на суше, в частности, может быть ещё более усилено миграционное давление на границу. Нельзя забывать и о киберпространстве. Это означает, что альянс должен развивать все сферы и развитие должно идти по плану.

"Не думаю, что с первого раза надо было сбивать российские самолёты но надо сократить время реагирования ПВО", - добавил Маклаков.

Пили, пьём и будем пить? 76% населения привычек не поменяли

12:39

0 комментариев

С 1 августа, когда вступили в силу новые ограничения на оборот алкоголя, 76% населения не поменяли свои привычки в плане употребления спиртного. Это выяснил опрос, проведённый сетью алкогольных магазинов AlkoOutlet.

С 2022 года в Латвии переименовано 88 улиц; какое название чаще всего менялось?

12:29

0 комментариев

Об этом свидетельствует информация Государственной земельной службы.

В австрийской энергокомпании раскрыт предполагаемый шпион РФ

12:16

0 комментариев

В австрийском нефтегазовом концерне OMV, бывшим партнером "Газпрома", раскрыт предполагаемый российский шпион. Он регулярно встречался с дипломатом РФ, которого западные спецслужбы подозревают в работе на ФСБ.

Расследование Би-би-си: пророссийские силы пытаются вмешаться в выборы в Молдове

12:12

0 комментариев

Тайная сеть, финансируемая Россией, пытается сорвать предстоящие демократические выборы в Молдове — одной из стран Восточной Европы, показало расследование Би-би-си.

Линда Мурниеце: «Засучу рукава и пойду мыть полы — заработаю больше, чем в своём бизнесе»

11:09

0 комментариев

Экс-министр внутренних дел, а ныне бизнесвумен Линда Мурниеце написала в соцсетях о своём опыте общения с СГД - ситуация сложилась так, что приходится платить НДС задним числом, причём уже образовалась задолженность в размере около 5000 евро.

Зивтиньш: в школах не учат, а мучают

10:47

0 комментариев

"У нас всё это навязывают, силой хотят научить. Я категорический противник этой системы. И считаю, что не надо сидеть в школе 12 лет", - сказал на телеканале TV24 в программе Preses klubs депутат Сейма и бывший начальник дорожной полиции Эдмунд Зивтиньш.

