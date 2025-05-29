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Эксперт: изменившееся мнение Трампа о Путине может повлиять на стоимость топлива

© LETA 29 мая, 2025 08:57

Мир 0 комментариев

Сохраняющаяся неопределенность в связи с непредсказуемой торговой политикой США и возможным увеличением объемов производства ОПЕК+ не позволяет делать однозначных прогнозов в отношении цен на топливо, отмечает в переданном BNS комментарии.

В конце недели ОПЕК+ может принять решение об увеличении объемов производства, однако уже сейчас предложение сокращается вследствие запрета США на экспорт сырой нефти из Венесуэлы. Если Трамп решит, что Путин действительно безумец, это может означать дополнительные санкции на российские нефтяные поставки. 

По словам руководителя по ценообразованию на моторное топливо компании Circle K Индрека Сасси, в ближайшее время внимание участников рынка будет приковано к проходящей 1 июня встрече ОПЕК+, где будет обсуждаться возможное увеличение объемов производства с июля. «Такое увеличение предложения может частично решить некоторые проблемы на глобальном нефтяном рынке и компенсировать воздействие недавнего запрета США на экспорт компанией Chevron сырой нефти из Венесуэлы, – отметил Сасси. – Увеличение объемов производства ОПЕК+, очевидно, не будет способствовать незамедлительному снижению цен».

Заметное влияние на стоимость сырой нефти также может оказать ужесточение антироссийских санкций и, как следствие, сокращение поставок российской нефти, поскольку все указывает на то, что Трамп изменил свое мнение в отношении Путина.

Ко всему прочему влияние на ценообразование нефти продолжают оказывать переговоры об иранской ядерной программе между США и Ираном. Положительные шаги в переговорах могут означать ослабление наложенных на Иран санкций, что увеличило бы экспорт иранской нефти и, как следствие, объемы предложений на глобальном нефтяном рынке. Конец прошлой недели также ознаменовался снятием с Сирии экономических санкций, наложенных США.

В то же время напряженность на рынках продолжает вызывать непредсказуемая торговая политика президента США Дональда Трампа. «Недавняя угроза Трампа о 50-процентных тарифах в отношении Европейского союза и постоянная отсрочка таких решений создает неопределенность на рынках», – прокомментировал Сасси.

Представитель Circle K добавил, что в настоящий момент на рынок одновременно действуют сразу несколько противоречивых факторов. С одной стороны, на прошлой неделе снизился спрос на моторное топливо в США, с другой же – на выходных в США начался сезон летних поездок, когда спрос на топливо традиционно особенно высок. Из-за этого в обозримом будущем динамика цен останется нестабильной. 

Дальнейшее изменение цен на нефть будет в значительной степени определяться перспективами роста мировой экономики и влиянием политических решений на рынок. «Текущие события демонстрируют, что и политические, и экономические события могут быстро менять ситуацию», – добавил Сасси.

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