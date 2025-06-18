Экспансии за пределы Латвии пока не будет: airBaltic меняет стратегические планы

Как гласят разработанные Министерством сообщения поправки, стратегическая цель развития предприятия должна быть актуализирована, чтобы соответствовать направлению развития бизнеса "airBaltic" и плану устойчивости в связи с планируемым первичным публичным предложением акций (IPO) и необходимыми для его реализации решениями.

Как отмечает министерство, в прошлом году увеличилось число перевезенных авиакомпанией пассажиров и выполненных рейсов, также улучшился средний показатель заполняемости самолетов, однако и концерн "airBaltic", и материнская компания завершили год с большими убытками. С учетом отрицательных финансовых показателей необходимо уточнить стратегическую цель предприятия, подчеркивая необходимость работы на основе принципов коммерческой деятельности и устойчивости.

Исходя из текущей ситуации, общей стратегической целью "airBaltic" является "деятельность на основе принципов коммерции и устойчивости, обеспечение конкурентоспособности и прибыльности авиакомпании, содействие развитию международного сообщения с Латвией, обеспечивая авиаперевозки пассажиров и грузов и способствуя развитию Риги как важного центра воздушного сообщения в Северной Европе".

В контексте текущего стратегического развития авиакомпании, с учетом развития рынка, геополитических рисков и подготовки к привлечению капитала "airBaltic" необходимо сосредоточиться на устойчивости основной деятельности, предусматривающей рентабельность и конкурентоспособность. В связи с этим из прежних целей исключены аспекты, связанные с функцией стратегической экспансии предприятия за пределами Латвии, чтобы сфокусироваться на приоритетных направлениях развития и увеличении стоимости в долгосрочной перспективе. При этом, как отмечает Минсообщения, компания и в дальнейшем сохранит гибкость в использовании коммерческих возможностей на других рынках, например, предлагая услуг аренды воздушных судов, однако это больше не будет стратегической целью на государственном уровне.

Как сообщалось, в первом квартале этого года концерн "airBaltic" работал с убытками в размере 29,348 млн евро, что на 27,8% меньше, чем в первом квартале 2024 года, а оборот концерна увеличился на 0,3% до 132,719 млн евро.

В 2024 году концерн "airBaltic" работал с аудированными убытками в размере 118,159 млн евро по сравнению с прибылью годом ранее, а его оборот по сравнению с 2023 годом увеличился на 11,9% до 747,572 млн евро.

В январе этого года было достигнуто соглашение с немецкой авиакомпанией "Lufthansa" об инвестициях в "airBaltic" в размере 14 млн евро. В обмен на это "Lufthansa Group" получит конвертируемые акции, которые дадут ей 10% участия в компании. Впоследствии, после планируемого IPO "airBaltic", эти акции будут конвертированы в обычные акции. Для завершения сделки еще необходимо получить разрешение Федерального антимонопольного ведомства Германии ("Bundeskartellamt").