Экс-депутат ЕП признался в получении взяток в интересах РФ

Бывший член Европейского парламента и экс-лидер правопопулистской партии Reform UK в Уэльсе Нейтан Гилл признал себя виновным по обвинениям в получении взяток за лоббирование политических интересов РФ в Европе. О признании политика, сделанном в пятницу, 26 сентября, в зале суда Олд-Бейли в Лондоне, сообщает агентство Reuters.

52-летний Гилл признал себя виновным по восьми пунктам обвинения во взяточничестве, которые касались полученных им денежных средств в период с января 2018 по июль 2019 года. Политик согласился принять деньги, "что представляло собой ненадлежащее выполнение обязанностей… на выборной должности", приводит Reuters выдержки из речи в зале суда.

Как заявила судья Бобби Чима-Грабб, Гилл признал, что ему платили за то, чтобы он задавал вопросы и делал заявления в Европарламенте "в поддержку пророссийских сторон" в контексте войны в Украине. По словам прокурора Марка Хейвуда, Гилл среди прочего за подкуп поднимал на рассмотрение ЕП нужные его связным вопросы и организовывал мероприятия в их интересах. Политик покинул Европарламент в 2020 году, так как Великобритания вышла из ЕС.

Обвинения против британского правого популиста были выдвинуты годом позднее, когда в мессенджере WhatsApp на его телефоне были найдены компрометирующие сообщения.

Гилл был освобожден под залог из зала суда до вынесения приговора, которое должно состояться в ноябре. Судья при этом отметила, что ему грозит "длительный срок лишения свободы".

Политиков в Европарламенте подкупал пророссийский активист Олег Волошин

Британское следствие установило, что деньги экс-глава партии Reform UK в Уэльсе получал от Олега Волошина. Это бывший украинский политик, в 2019-2022 годах он был депутатом Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктора Медведчука, которого называют кумом президента РФ Владимира Путина.

Во время своей политической деятельности Волошин распространял пророссийские нарративы - в частности, он оправдывал образование так называемых "ДНР и ЛНР". На фоне возможных связей политика с РФ в целях "дестабилизации Украины" в 2022 году он был внесен в санкционные списки США.

В 2023 году в Украине Волошина обвинили в госизмене, однако на тот момент политик находился за пределами страны - по данным СБУ, он выехал незадолго до начала полномасштабного вторжения РФ. Украинский проект "Стопкор" пишет, что Волошин с семьей обосновался в Беларуси.

СМИ: Волошин - предположительный связной АдГ и России

С Олегом Волошиным связывают и Максимилиана Кра (Maximilian Krah) из правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). В декабре 2023 года немецкого политика допрашивали представители ФБР на предмет возможного получения "сомнительных платежей из близких Кремлю источников".

По данным Der Spiegel, в руках американских спецслужб оказалась переписка Волошина с Кра, в которой пророссийский активист обсуждает с немецким правым популистом "компенсации" за некие "технические задания". Кроме того, имя Кра упоминалось во время скандала вокруг онлайн-платформы Voice of Europe, которую чешские власти связывают с Москвой.

В сентябре бундестаг лишил Кра иммунитета из-за расследования по подозрению в коррупции и отмывании денег через китайские фонды. Политик обвинения в связи с РФ отрицает.