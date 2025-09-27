Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Экс-депутат ЕП признался в получении взяток в интересах РФ

© Deutsche Welle 27 сентября, 2025 12:11

Британский политик Нейтан Гилл делал в Европарламенте заявления в пользу РФ, получая взятки от пророссийского активиста Олега Волошина.

Бывший член Европейского парламента и экс-лидер правопопулистской партии Reform UK в Уэльсе Нейтан Гилл признал себя виновным по обвинениям в получении взяток за лоббирование политических интересов РФ в Европе. О признании политика, сделанном в пятницу, 26 сентября, в зале суда Олд-Бейли в Лондоне, сообщает агентство Reuters.

52-летний Гилл признал себя виновным по восьми пунктам обвинения во взяточничестве, которые касались полученных им денежных средств в период с января 2018 по июль 2019 года. Политик согласился принять деньги, "что представляло собой ненадлежащее выполнение обязанностей… на выборной должности", приводит Reuters выдержки из речи в зале суда.

Как заявила судья Бобби Чима-Грабб, Гилл признал, что ему платили за то, чтобы он задавал вопросы и делал заявления в Европарламенте "в поддержку пророссийских сторон" в контексте войны в Украине. По словам прокурора Марка Хейвуда, Гилл среди прочего за подкуп поднимал на рассмотрение ЕП нужные его связным вопросы и организовывал мероприятия в их интересах. Политик покинул Европарламент в 2020 году, так как Великобритания вышла из ЕС.

Обвинения против британского правого популиста были выдвинуты годом позднее, когда в мессенджере WhatsApp на его телефоне были найдены компрометирующие сообщения.

Гилл был освобожден под залог из зала суда до вынесения приговора, которое должно состояться в ноябре. Судья при этом отметила, что ему грозит "длительный срок лишения свободы".

Политиков в Европарламенте подкупал пророссийский активист Олег Волошин

Британское следствие установило, что деньги экс-глава партии Reform UK в Уэльсе получал от Олега Волошина. Это бывший украинский политик, в 2019-2022 годах он был депутатом Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктора Медведчука, которого называют кумом президента РФ Владимира Путина.

Во время своей политической деятельности Волошин распространял пророссийские нарративы - в частности, он оправдывал образование так называемых "ДНР и ЛНР". На фоне возможных связей политика с РФ в целях "дестабилизации Украины" в 2022 году он был внесен в санкционные списки США.

В 2023 году в Украине Волошина обвинили в госизмене, однако на тот момент политик находился за пределами страны - по данным СБУ, он выехал незадолго до начала полномасштабного вторжения РФ. Украинский проект "Стопкор" пишет, что Волошин с семьей обосновался в Беларуси.

СМИ: Волошин - предположительный связной АдГ и России

С Олегом Волошиным связывают и Максимилиана Кра (Maximilian Krah) из правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). В декабре 2023 года немецкого политика допрашивали представители ФБР на предмет возможного получения "сомнительных платежей из близких Кремлю источников".

По данным Der Spiegel, в руках американских спецслужб оказалась переписка Волошина с Кра, в которой пророссийский активист обсуждает с немецким правым популистом "компенсации" за некие "технические задания". Кроме того, имя Кра упоминалось во время скандала вокруг онлайн-платформы Voice of Europe, которую чешские власти связывают с Москвой.

В сентябре бундестаг лишил Кра иммунитета из-за расследования по подозрению в коррупции и отмывании денег через китайские фонды. Политик обвинения в связи с РФ отрицает.

Председателем «Единства» избран Юревицс

В субботу, 27 сентября, на съезде партии "Единство" её председателем был избран глава парламентской фракции "Нового единства" Эдмунд Юревицс, который сменит на этом посту многолетнего главу партии и нынешнего министра финансов Арвила Ашераденса.

Каждый мужчина в Латвии теряет 30 месяцев из своей пенсии; каким образом?

На телеканале TV24 в программе Uz līnijas председатель Союза свободных профсоюзов Латвии Эгил Балдзенс отметил, что в латвийской пенсионной системе не принимается во внимание существенный факт - мужчины живут в среднем меньше женщин, поэтому они нередко теряют часть своей пенсии.

В Москве без разрешения автора выставлены работы латвийского художника; он готов судиться

Салон интерьера Krassky без согласия художника Индрикиса Гелзиса выставил некоторые его произведения в Москве на международной ярмарке искусства Cosmoscow. Об этом сообщила программа ЛТВ Kultūršoks.

Памятник Свободы и Рижский замок — без почётного караула; что случилось?

С 27 сентября по 10 октября у памятника Свободы и Рижского замка не будет почётного караула, о чём агентству LETA сообщили Национальные вооружённые силы (НВС).

Паралимпиада-26: россиянам и белорусам открыт путь к участию

Международный паралимпийский комитет восстановил членство национальных комитетов России и Беларуси. Данное решение позволяет спортсменам этих стран выступить на Играх в Италии под своими флагами.

WSJ: Трамп сказал Зеленскому, что готов снять запрет на удары американским оружием по территории России

Как пишет со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника и собеседника в украинской власти Wall Street Journal, об этом президент США Дональд Трамп сказал президенту Украины Владимиру Зеленскому во время их встречи во вторник на полях Генассамблеи ООН.

