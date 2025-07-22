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Единственный владелец: сеть игорных залов в Латвии полностью выкупил австрийский холдинг

© LETA 22 июля, 2025 18:07

Бизнес 0 комментариев

Зарегистрированное в Австрии предприятие "Novomatic" стало единственным владельцем устроителя азартных игр "Alfor" путем приобретения опосредованно принадлежащих предпринимателю Янису Зузансу 40% предприятия, сообщили агентству ЛЕТА в компании.

Сумму сделки представители компании агентству ЛЕТА не раскрыли.

Изменения в Регистре предприятий были зафиксированы 22 июля.

До сих пор "Novomatic" владел 60% в уставном капитале "Alfor", а оставшиеся 40% принадлежали ООО "Foroms", владельцем которого является Зузанс.

По условиям обязывающего договора "Novomatic" приобрел оставшиеся 40% долей уставного капитала "Alfor" у совладельца "Foroms", тем самым сделав "Alfor" на 100% дочерней компанией группы "Novomatic".

По заключению сделки Зузанс вышел из состава правления "Alfor". После ухода из "Alfor" Зузанс планирует заняться деятельностью в сфере искусства, так как является руководителем арт-центра "Zuzeum". Кроме того, он планирует бизнес в сфере гостеприимства.

Информация "Firmas.lv" свидетельствует, что "Alfor" в прошлом году работало с оборотом в 51,685 млн евро, что на 24,9% больше, чем годом ранее, при этом убытки компании выросли на 55,6% и составили 2,89 млн евро.

Компания зарегистрирована в октябре 2000 года, ее основной капитал составляет 18,497 млн евро.

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