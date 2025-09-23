Единственное, что мы хотим — занимать! Большой бизнес критикует политику Силини

«У нас есть все возможности для более стремительного развития и привлечения инвестиций. Но в нынешней геополитической ситуации это сложно, поэтому нужно опираться на крупные предприятия, которые у нас уже есть», — отметил Биķис.

Он также раскритиковал коммуникацию государства с бизнесом. «Сегодня нам нужно полагаться на самих себя — мы не получим такого объема иностранных инвестиций. Наша первоочередная цель — делать всё, чтобы наши компании увеличивали темпы развития», — подчеркнул представитель бизнеса.