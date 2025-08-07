Еда снова подорожает осенью. Жителям советуют заняться заготовками прямо сейчас

По его словам, цены на многие категории латвийских продуктов уже сейчас растут. Особенно это заметно на примере картофеля: из-за избыточной влажности почвы он быстро портится, и стоимость возрастает. Подорожали также клубника и бобы — их высокая цена уже заметна рынках.

Краузе отметил, что импорт способен частично компенсировать дефицит, однако в периоды, когда местных продуктов не хватает, цены на импорт тоже часто растут.

“Потребителям не стоит рассчитывать на дешёвые продукты, даже те, что придут из-за границы,” — заявил министр.

С ним согласна и заместитель председателя правления “Земледельческого парламента” Майра Дзелзкалее-Бурмистре. По её словам, ценовой рост в этом году неминуем, и лучше заранее подумать о заготовках: “Похоже, это тот самый год, когда стоит что-то сварить и замариновать на зиму, чтобы было, что есть.”

Она также призвала жителей покупать продукты напрямую у фермеров, минуя посредников, поскольку каждая промежуточная ступень увеличивает конечную цену. Такой подход позволит больше средств оставить самим производителям.