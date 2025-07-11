Двойное убийство в Плявниеках: обнаружены тела матери и 18-летнего сына. Подозреваемый убит в Литве

Люди в соцсетях пишут, что в квартире были найдены тела матери и 18-летнего сына. По делу начат уголовный процесс и назначены экспертизы. Полиция ведет расследование. Официальной информации о характере нанесенных телесных повреждений, повлекших смерть, пока нет.

В результате перестрелки на границе Польши и Литвы погиб мужчина, подозреваемый в совершении двойного убийства в Латвии, сообщает портал общественных СМИ Литвы LRT со ссылкой на генерального комиссара полиции Арунаса Паулаускаса. Тело подозреваемого было обнаружено рядом с местом происшествия. По данным латвийской полиции, упомянутое лицо подозревается в убийстве двух человек в рижском микрорайоне Плявниеки.

При попытке задержания водитель открыл огонь по сотрудникам полиции и попытался скрыться. В ходе перестрелки Porsche загорелся, после чего огонь перекинулся на полицейский автомобиль. Полицейские в результате инцидента не пострадали.

Позже возле места происшествия было обнаружено обгоревшее тело подозреваемого. По предварительной информации, погибший — гражданин Латвии Викторс Конопелькинс, 1964 года рождения. Ранее он был судим и имел связи с организованной преступностью, однако в последнее время не попадал в поле зрения правоохранительных органов.

Как пояснил Арунас Паулаускас, точная причина смерти подозреваемого пока не установлена. Мужчина мог погибнуть либо от огнестрельного ранения, либо в результате пожара. На месте происшествия продолжают работать следователи, эксперты и саперы спецподразделения Aro. В ходе осмотра были найдены остатки оружия и следы взрывчатых веществ.