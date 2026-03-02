Дело земгальского педофила: 172 преступления и не менее 150 жертв

Столь длительное время потребовалось для того, чтобы установить, что учитель не только скачивал, но и сам изготавливал детскую порнографию.

Учителя и компьютерного специалиста из Земгале осудили за 172 преступных эпизода. 37-летний мужчина в большом количестве скачивал видеоматериалы, на которых запечатлено сексуальное насилие над детьми.

Со временем он начал создавать такие видео и сам. Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы и семи лет пробационного надзора. Максимально возможное наказание в данном случае составляло 20 лет лишения свободы.

Как указал прокурор Восточной прокуратуры Риги Владислав Андреев, физически мужчина никого не использовал, но в крупных объемах изготавливал детскую порнографию.

"Поэтому в данном случае наказание является довольно строгим и соответствующим конкретной ситуации. Такое наказание было предложено обвиняемому, и он согласился с ним", - сказал прокурор.

Между уже осужденным мужчиной и прокурором было заключено соглашение.

После того, как стало известно о полученных полицией доказательствах, мужчина решил сотрудничать с прокуратурой.

В ходе первоначального расследования у полиции были подозрения, что мужчина также мог сексуально использовать ребенка, которого родственники оставляли ему для присмотра, но прокуратура не нашла этому подтверждений.

(Lsm.lv)