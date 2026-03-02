Одинокая бабушка просит помощи? Как составить Договор содержания

Редакция PRESS 2 марта, 2026 11:17

Юридическая консультация 0 комментариев

-Еще один полезный договор. Договор содержания — это одна из форм передачи собственности в обмен на материальную поддержку или помощь. У него есть свои плюсы и минусы, - рассказывает юрист Юрий Соколовский.

Заключив договор содержания, сторона, предоставляющая содержание, сразу получает недвижимость в собственность. Однако распоряжаться ею она сразу не может, потому что в Земельной книге закреплено право получателя содержания на пожизненное проживание и установлено ограничение на любые действия с недвижимостью (продажу, дарение, залог и т. д.).

Кроме того, в Земельной книге регистрируется залог в пользу получателя содержания. Таким образом, обеспечивается его многоуровневая защита.

В обмен на передачу собственности плательщик содержания может обязаться, например: выплачивать определённую ежемесячную сумму, оплачивать коммунальные счета, приобретение лекарств и услуги врачей, обеспечивать уход на дому, уборку, транспорт, снабжение продуктами, приготовление пищи, а также оплатить надлежащие похороны и выполнять другие договорённости. Все условия - продукт договоренности сторон.

Договор должен быть достаточно чётким, подробным, реалистичным и выполнимым. В нём должны быть прописаны суммы, сроки и периодичность. Это важно для обеих сторон, чтобы впоследствии не возникало споров и недоразумений.

Особенности договора содержания:

• может быть выгоден для неродственников или дальних родственников. Например, дарение неродственнику или дальнему родственнику облагается налогом, а в случае договора содержания — нет. При наследовании неродственники должны заплатить большую пошлину и значительно больше за услуги нотариуса, чем близкие родственники ( в сумме это может быть больше 15 процентов от стоимости наследства). При договоре же содержания пошлина для близких родственников составляет 0,5 %, для дальних и неродственников — 1,5 % от стоимости. Дополнительно взимается 0,1 % за регистрацию залога, а также оплачиваются услуги нотариуса;

• если договор содержания реален и исполнялся, то близкие родственники не могут предъявить претензии на неотклоняемую долю, так как договор содержания является возмездным, в отличие от дарения;

• предоставляет закреплённые в договоре гарантии обеим сторонам, но также накладывает обязанности.

• если предоставитель содержания умирает раньше получателя, то обязанность по содержанию переходит на наследников, если в договоре не оговорено иное.

• Предоставителю содержания имеет смысл вести подробную бухгалтерию своих расходов, чтобы в случае любых сомнений предоставить ее.

Договор содержания может быть расторгнут по соглашению сторон либо в случае, если плательщик содержания не исполнял должным образом свои обязательства по договору, но для того чтобы суд расторг договор нужны серьезные и систематические нарушения.

Чтобы избежать неприятных сюрпризов, перед заключением договора имеет смысл обратиться в местную службу социальной помощи. Договор содержания может повлиять на размер предоставляемой помощи, если сходная поддержка будет оказываться в рамках договора содержания.

Комментарии (0)
Комментарии (0)

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь (2)

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

