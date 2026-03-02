Одинокая бабушка просит помощи? Как составить Договор содержания

Заключив договор содержания, сторона, предоставляющая содержание, сразу получает недвижимость в собственность. Однако распоряжаться ею она сразу не может, потому что в Земельной книге закреплено право получателя содержания на пожизненное проживание и установлено ограничение на любые действия с недвижимостью (продажу, дарение, залог и т. д.).

Кроме того, в Земельной книге регистрируется залог в пользу получателя содержания. Таким образом, обеспечивается его многоуровневая защита.

В обмен на передачу собственности плательщик содержания может обязаться, например: выплачивать определённую ежемесячную сумму, оплачивать коммунальные счета, приобретение лекарств и услуги врачей, обеспечивать уход на дому, уборку, транспорт, снабжение продуктами, приготовление пищи, а также оплатить надлежащие похороны и выполнять другие договорённости. Все условия - продукт договоренности сторон.

Договор должен быть достаточно чётким, подробным, реалистичным и выполнимым. В нём должны быть прописаны суммы, сроки и периодичность. Это важно для обеих сторон, чтобы впоследствии не возникало споров и недоразумений.

Особенности договора содержания:

• может быть выгоден для неродственников или дальних родственников. Например, дарение неродственнику или дальнему родственнику облагается налогом, а в случае договора содержания — нет. При наследовании неродственники должны заплатить большую пошлину и значительно больше за услуги нотариуса, чем близкие родственники ( в сумме это может быть больше 15 процентов от стоимости наследства). При договоре же содержания пошлина для близких родственников составляет 0,5 %, для дальних и неродственников — 1,5 % от стоимости. Дополнительно взимается 0,1 % за регистрацию залога, а также оплачиваются услуги нотариуса;

• если договор содержания реален и исполнялся, то близкие родственники не могут предъявить претензии на неотклоняемую долю, так как договор содержания является возмездным, в отличие от дарения;

• предоставляет закреплённые в договоре гарантии обеим сторонам, но также накладывает обязанности.

• если предоставитель содержания умирает раньше получателя, то обязанность по содержанию переходит на наследников, если в договоре не оговорено иное.

• Предоставителю содержания имеет смысл вести подробную бухгалтерию своих расходов, чтобы в случае любых сомнений предоставить ее.

Договор содержания может быть расторгнут по соглашению сторон либо в случае, если плательщик содержания не исполнял должным образом свои обязательства по договору, но для того чтобы суд расторг договор нужны серьезные и систематические нарушения.

Чтобы избежать неприятных сюрпризов, перед заключением договора имеет смысл обратиться в местную службу социальной помощи. Договор содержания может повлиять на размер предоставляемой помощи, если сходная поддержка будет оказываться в рамках договора содержания.