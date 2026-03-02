Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 23. Марта Завтра: Mirdza, Zanete, Zanna
Доступность

Израиль перешёл в наступление в в Ливане

© BBC 2 марта, 2026 11:46

Израильские военные начали «наступательную кампанию» против «Хезболлы», которая, вероятно, продлится несколько дней, заявил начальник Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир.

«Мы начали наступательную кампанию против „Хезболлы“. Мы не просто обороняемся, теперь переходим в наступление», — сказал он. «Нам нужно приготовиться к нескольким дням боев, к многим», — добавил генерал.

«Хезболла», ливанская шиитская военизированная группировка, получавшая поддержку от Ирана на миллиарды долларов, выпустила ракеты по израильскому городу Хайфа.

Израиль ответил широкомасштабной воздушной атакой. Ударам подвергся и оплот «Хезболлы» в южных пригородах Бейрута, а также районы, расположенные недалеко от бейрутского аэропорта.

На юге страны Израиль призвал жителей более чем 50 ливанских деревень эвакуироваться, и там также были нанесены удары.

«Хезболла» уже не та сила, какой была после разгрома со стороны Израиля в войне 18 месяцев назад. Но с учетом прочных идеологических, религиозных и финансовых связей с Ираном, было почти неизбежно, что группировка окажется втянута в конфликт, в который сейчас вовлечена почти каждая страна Ближнего Востока.

Ночью Израиль начал наносить удары по Ливану, в том числе Бейруту, в ответ на обстрел «Хезболлы». Группировка заявила о мести за смерть верховного лидера Ирана.

Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что в результате израильских ударов по Бейруту и ​​южному Ливану погиб 31 человек, 149 получили ранения. В заявлении отмечается, что это предварительные данные.

Главные новости

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Снял трусы и всё показал: пожилой мужчина шокировал детей и взрослых
Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Читать
Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Читать

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Читать

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

Читать

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Читать

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Читать

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

Читать