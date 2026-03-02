Израиль перешёл в наступление в в Ливане

«Мы начали наступательную кампанию против „Хезболлы“. Мы не просто обороняемся, теперь переходим в наступление», — сказал он. «Нам нужно приготовиться к нескольким дням боев, к многим», — добавил генерал.

«Хезболла», ливанская шиитская военизированная группировка, получавшая поддержку от Ирана на миллиарды долларов, выпустила ракеты по израильскому городу Хайфа.

Израиль ответил широкомасштабной воздушной атакой. Ударам подвергся и оплот «Хезболлы» в южных пригородах Бейрута, а также районы, расположенные недалеко от бейрутского аэропорта.

На юге страны Израиль призвал жителей более чем 50 ливанских деревень эвакуироваться, и там также были нанесены удары.

«Хезболла» уже не та сила, какой была после разгрома со стороны Израиля в войне 18 месяцев назад. Но с учетом прочных идеологических, религиозных и финансовых связей с Ираном, было почти неизбежно, что группировка окажется втянута в конфликт, в который сейчас вовлечена почти каждая страна Ближнего Востока.

Ночью Израиль начал наносить удары по Ливану, в том числе Бейруту, в ответ на обстрел «Хезболлы». Группировка заявила о мести за смерть верховного лидера Ирана.

Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что в результате израильских ударов по Бейруту и ​​южному Ливану погиб 31 человек, 149 получили ранения. В заявлении отмечается, что это предварительные данные.