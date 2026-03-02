В выходные побито десять температурных рекордов

Теплее всего было на юго-востоке страны, где на солнце столбики термометров местами поднялись выше +10 градусов.

В субботу температурные рекорды были побиты в Дагде, Даугавпилсе, Лиепае, Резекне, Скривери и Зиланы, а также в Екабпилсе, где зарегистрирована самая высокая температура дня - +10,9 градуса. В Резекне в воскресенье воздух прогрелся до +11,8 градуса, рекорды были обновлены также в Дагде, Даугавпилсе и Мадоне.

В некоторых районах Латвии, главным образом на северо-западе страны, снег уже полностью растаял, тогда как в Латгале местами еще сохраняется снежный покров до 32-45 см.

По прогнозам синоптиков, начало новой недели будет немного прохладнее, однако во второй половине температура воздуха местами вновь повысится до +10 градусов, хотя по ночам еще может опускаться до -7 градусов.

