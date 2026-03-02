Цены на нефть растут на фоне эскалации иранского конфликта

Euronews 2 марта, 2026 11:13

Мир 0 комментариев

Цены на сырую нефть выросли на ранних торгах в понедельник утром, поскольку инвесторы продолжают оценивать потенциальное влияние эскалации напряженности на Ближнем Востоке на поставки энергоносителей.

Цены на нефть выросли в понедельник утром, так как инвесторы оценили экономические последствия атак США и Израиля на Иран. Они вызвали быстрые ответные меры Тегерана, направленные на подрыв нефтегазовых активов в нескольких странах Ближнего Востока.

В начале торгов цена барреля эталонной американской нефти выросла примерно на 8%. Позднее она торговалась на 5,9% выше, по 71,00 доллара за баррель. Нефть марки Brent подорожала на 6,2 % до 77,38 доллара за баррель.

Трейдеры делали ставку на то, что поставки нефти из Ирана и других стран Ближнего Востока могут замедлиться или вовсе прекратиться. Нападения в регионе, в том числе на два судна, следовавшие через Ормузский пролив - узкое устье Персидского залива, - ограничили возможности стран экспортировать нефть в другие страны мира.

"Примерно пятая часть мировых потоков нефти и СПГ (сжиженного природного газа) проходит через Ормузский пролив. Это не просто какой-то канал. Это аорта мировой энергетической системы", - отметил в своем комментарии Стивен Иннес из SPI Asset Management.

Если война затянется, это, скорее всего, приведет к росту цен на другие виды топлива и может отразиться на мировой экономике, увеличив общие производственные затраты.

Аналогичным образом, длительное прекращение поставок нефти через Ближний Восток будет иметь "огромные последствия для нефти, СПГ и всех рынков повсюду, если это произойдет. Энергия - это исходный материал для любого производства", - говорится в отчете RaboResearch Global Economics & Markets.

Иран экспортирует примерно 1,6 миллиона баррелей нефти в день, в основном, в Китай. Пекину, возможно, придется искать другие источники поставок, если экспорт из Ирана будет нарушен - еще один фактор, который может привести к росту цен на энергоносители.

В то же время Китай располагает достаточными запасами нефти в размере до 1,5 миллиарда баррелей и может компенсировать сокращение поставок иранской нефти за счет увеличения импорта из России, считает Майкл Лэнгхэм из Aberdeen Investments.

Нападения ожидались после значительного наращивания сил США на Ближнем Востоке, поэтому трейдеры уже скорректировали свои позиции с учетом этого риска.

На других ранних торгах в понедельник цена на золото, которое обычно рассматривается как безопасное убежище в период неопределенности, выросла на 2,4% до 5 371 доллара за унцию.

В других местах фьючерсы на S&P 500 и промышленный индекс Доу-Джонса снизились примерно на 0,8% к середине утра в Бангкоке.

Азиатские акции также открылись снижением. Японский индекс Nikkei 225 первоначально упал более чем на 2 %. В Гонконге Hang Seng потерял 1,6% до 26 215,91, а Shanghai Composite не изменился и составил 4 163,01.

Базовый индекс Тайваня упал на 0,6 %, а Сингапура - на 1,9 %. В Бангкоке индекс SET снизился на 2,1%, а австралийский S&P/ASX 200 упал на 0,3% до 9 173,50.

«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь
«Каждый месяц я должна платить 8000 евро»: мать двоих детей борется за жизнь

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

