Цены на нефть растут на фоне эскалации иранского конфликта

Цены на нефть выросли в понедельник утром, так как инвесторы оценили экономические последствия атак США и Израиля на Иран. Они вызвали быстрые ответные меры Тегерана, направленные на подрыв нефтегазовых активов в нескольких странах Ближнего Востока.

В начале торгов цена барреля эталонной американской нефти выросла примерно на 8%. Позднее она торговалась на 5,9% выше, по 71,00 доллара за баррель. Нефть марки Brent подорожала на 6,2 % до 77,38 доллара за баррель.

Трейдеры делали ставку на то, что поставки нефти из Ирана и других стран Ближнего Востока могут замедлиться или вовсе прекратиться. Нападения в регионе, в том числе на два судна, следовавшие через Ормузский пролив - узкое устье Персидского залива, - ограничили возможности стран экспортировать нефть в другие страны мира.

"Примерно пятая часть мировых потоков нефти и СПГ (сжиженного природного газа) проходит через Ормузский пролив. Это не просто какой-то канал. Это аорта мировой энергетической системы", - отметил в своем комментарии Стивен Иннес из SPI Asset Management.

Если война затянется, это, скорее всего, приведет к росту цен на другие виды топлива и может отразиться на мировой экономике, увеличив общие производственные затраты.

Аналогичным образом, длительное прекращение поставок нефти через Ближний Восток будет иметь "огромные последствия для нефти, СПГ и всех рынков повсюду, если это произойдет. Энергия - это исходный материал для любого производства", - говорится в отчете RaboResearch Global Economics & Markets.

Иран экспортирует примерно 1,6 миллиона баррелей нефти в день, в основном, в Китай. Пекину, возможно, придется искать другие источники поставок, если экспорт из Ирана будет нарушен - еще один фактор, который может привести к росту цен на энергоносители.

В то же время Китай располагает достаточными запасами нефти в размере до 1,5 миллиарда баррелей и может компенсировать сокращение поставок иранской нефти за счет увеличения импорта из России, считает Майкл Лэнгхэм из Aberdeen Investments.

Нападения ожидались после значительного наращивания сил США на Ближнем Востоке, поэтому трейдеры уже скорректировали свои позиции с учетом этого риска.

На других ранних торгах в понедельник цена на золото, которое обычно рассматривается как безопасное убежище в период неопределенности, выросла на 2,4% до 5 371 доллара за унцию.

В других местах фьючерсы на S&P 500 и промышленный индекс Доу-Джонса снизились примерно на 0,8% к середине утра в Бангкоке.

Азиатские акции также открылись снижением. Японский индекс Nikkei 225 первоначально упал более чем на 2 %. В Гонконге Hang Seng потерял 1,6% до 26 215,91, а Shanghai Composite не изменился и составил 4 163,01.

Базовый индекс Тайваня упал на 0,6 %, а Сингапура - на 1,9 %. В Бангкоке индекс SET снизился на 2,1%, а австралийский S&P/ASX 200 упал на 0,3% до 9 173,50.