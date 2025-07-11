Погоня, стрельба и горящие автомобили: в Литве в перестрелке погиб гражданин Латвии (Дополнено)

По информации Департамента полиции Литвы, неподалёку от города Лаздияй, на границе с Польшей, незаконно пересёк границу автомобиль марки Porsche. Предполагается, что за рулём находился человек, совершивший тяжкие преступления и, вероятно, вооружённый.

Во время полицейской погони произошла стрельба, в результате чего загорелся автомобиль подозреваемого и полицейская машина, сообщила представитель Алитусского окружного комиссариата полиции Кристина Янулявичене. По её словам, сотрудники полиции не пострадали.

Первоначально полиция заявила, что подозреваемый, возможно, скрылся с места преступления и спрятался, однако после обеда должностные лица объявили, что тело подозреваемого было найдено недалеко от места преступления.

Латвийская же полиция сообщила, что погибший мужчина, вероятно, был причастен к убийству матери и сына в рижском микрорайоне Плявниеки.