Politico: Путин может потирать руки — нефть-то дорожает

Редакция PRESS 2 марта, 2026 14:00

Мир 0 комментариев

Российский президент Владимир Путин, возможно, потерял еще одного близкого союзника после смерти верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, но нефтяной шок, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке, может стать хорошей новостью для его военного бюджета, пишет Politico.

Американо-израильская война против Ирана привела к закрытию Ормузского пролива, узкого водного пути, дающего доступ к Персидскому заливу и являющегося одним из ключевых узких мест для танкеров, перевозящих нефть и сжиженный природный газ. Это вызывает спекуляции о том, что мировые цены на нефть могут резко взлететь, что приведет к росту доходов России.

«Скоро цена на нефть превысит 100 долларов за баррель», — радостно сообщил в субботу вечером представитель Кремля Кирилл Дмитриев. Текущая цена нефти марки Brent составляет около 73 долларов за баррель, а West Texas Intermediate торгуется по цене около 67 долларов.

В дополнение к закрытию Ормузского пролива президент США Дональд Трамп взял под контроль нефть Венесуэлы. Это означает, что крупные импортеры, такие как Индия и Китай, могут быть вынуждены обратиться к России за еще большими поставками нефти, что поможет Москве пополнить казну в пятый год войны с Украиной.

«Для нашего бюджета [атака на Иран] — большой плюс», — сказал своим зрителям известный кремлевский пропагандист Владимир Соловьев. «Если Трамп нанесет удар по иранским нефтяным месторождениям, то, как бы это ни было прискорбно, мы [Россия] станем одной из немногих оставшихся [нефтедобывающих] стран». «Таким образом, мы получаем козырь в этой сложной игре», — заключил он.

При этом официально российские власти выразили возмущение нападением на Исламскую Республику. В воскресенье Путин выразил соболезнования в связи со смертью Хаменеи, осудив ее как «убийство... совершенное с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права».

Отметим, что накануне агентство Reuters сообщало, что только за 1 марта цена барреля нефти марки Brent на внебиржевых торгах выросла на 10% и достигла 80 долларов. Как пояснило агентство, рост нефтяных цен в первую очередь связан с закрытием Ормузского пролива, обеспечивающего доступ в Персидский залив и являющегося одним из ключевых путей для танкеров, перевозящих нефть и сжиженный природный газ.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
Дело о языке предвыборной агитации в Латвии может стать прецедентом для всей Европы: Кривцова
Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

