Американо-израильская война против Ирана привела к закрытию Ормузского пролива, узкого водного пути, дающего доступ к Персидскому заливу и являющегося одним из ключевых узких мест для танкеров, перевозящих нефть и сжиженный природный газ. Это вызывает спекуляции о том, что мировые цены на нефть могут резко взлететь, что приведет к росту доходов России.

«Скоро цена на нефть превысит 100 долларов за баррель», — радостно сообщил в субботу вечером представитель Кремля Кирилл Дмитриев. Текущая цена нефти марки Brent составляет около 73 долларов за баррель, а West Texas Intermediate торгуется по цене около 67 долларов.

В дополнение к закрытию Ормузского пролива президент США Дональд Трамп взял под контроль нефть Венесуэлы. Это означает, что крупные импортеры, такие как Индия и Китай, могут быть вынуждены обратиться к России за еще большими поставками нефти, что поможет Москве пополнить казну в пятый год войны с Украиной.

«Для нашего бюджета [атака на Иран] — большой плюс», — сказал своим зрителям известный кремлевский пропагандист Владимир Соловьев. «Если Трамп нанесет удар по иранским нефтяным месторождениям, то, как бы это ни было прискорбно, мы [Россия] станем одной из немногих оставшихся [нефтедобывающих] стран». «Таким образом, мы получаем козырь в этой сложной игре», — заключил он.

При этом официально российские власти выразили возмущение нападением на Исламскую Республику. В воскресенье Путин выразил соболезнования в связи со смертью Хаменеи, осудив ее как «убийство... совершенное с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права».

Отметим, что накануне агентство Reuters сообщало, что только за 1 марта цена барреля нефти марки Brent на внебиржевых торгах выросла на 10% и достигла 80 долларов. Как пояснило агентство, рост нефтяных цен в первую очередь связан с закрытием Ормузского пролива, обеспечивающего доступ в Персидский залив и являющегося одним из ключевых путей для танкеров, перевозящих нефть и сжиженный природный газ.