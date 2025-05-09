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Две трети латвийцев положительно оценивают членство в Евросоюзе: исследование

Редакция PRESS 9 мая, 2025 13:39

Новости Латвии 0 комментариев

Две трети жителей Латвии положительно оценивают членство Латвии в Европейском союзе (ЕС), и за два года существенных изменений в этой оценке не произошло, свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательской компанией "Kantar".

Как сообщила агентству ЛЕТА руководитель "Kantar" по маркетингу Санда Апсите, данные опроса показали, что две трети жителей, или 67%, оценивают членство Латвии в ЕС положительно, при этом 34% дали безусловно положительную оценку, а 33% - скорее положительную. В свою очередь, 19% жителей отметили обратное: они негативно оценивают членство Латвии в ЕС, при этом 11% - скорее негативно, а 8% - безусловно отрицательно. 14% жителей не дали конкретного ответа на этот вопрос.

Согласно результатам опроса, членство Латвии в ЕС сравнительно чаще позитивно оценивают латыши, молодые жители в возрасте от 18 до 34 лет и школьники, студенты, люди с высшим образованием, жители с личными доходами от 1000 евро в месяц, руководители и специалисты высшего звена, а также члены семей в составе четырех и более человек.

В то же время мужчины, пожилые люди в возрасте от 55 до 65 лет, некоренное население, а также жители с личными доходами до 700 евро в месяц сравнительно чаще негативно оценивают членство Латвии в ЕС.

Хотя по сравнению с данными опроса 2023 года не наблюдается существенных различий в общей оценке населением членства Латвии в ЕС, выяснилось, что люди, в семьях которых двое и более детей и четыре и более человек, оценивают членство Латвии в ЕС в целом более позитивно, чем два года назад.

В целом более негативно, чем два года назад, членство Латвии в ЕС оценивают жители в возрасте от 55 до 65 лет, и те, у кого личные доходы в месяц составляют от 701 до 1000 евро.

Опрос проводился компанией "Kantar" в период с 22 по 24 апреля этого года путем интернет-опроса 1000 жителей в возрасте от 18 до 65 лет по всей Латвии.

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