55 процессов связаны с несоблюдением порядка агитации и ограничений, установленных законом о предвыборной агитации, 17 - с использованием административных ресурсов для проведения предвыборной агитации, два - с неподачей сообщений о предвыборной агитации.

По отдельным процессам БПБК уже приняло решения, но пока их не комментирует.

Бюро напоминает, что в целом в связи с возможными нарушениями закона о предвыборной агитации начато более 600 проверок, и часть из них еще продолжается, так как в отдельных случаях возникла необходимость рассматривать их во взаимосвязи с данными, указанными в декларациях партий о расходах на выборы. Эти декларации политические организации должны были подать в БПБК до понедельника.

Более подробную информацию о результатах проверок бюро предоставит после их завершения и рассмотрения полученных деклараций.

Выборы самоуправлений в Латвии прошли 7 июня.