Дроны в Латвии и «качели» в Иране: что происходит с рынком нефтепродуктов

Редакция PRESS 23 мая, 2026 14:48

0 комментариев

Последние прилеты ударных дронов на территорию стран Балтии связаны с атаками на инфраструктуру нефтеперерабатывающей отрасли России. С начала весны как минимум девять российских НПЗ приостанавливали производство из-за атак беспилотников.

На фоне роста интенсивности этих атак страхование рисков становится убыточным, отсюда появились разговоры о сокращении страховых выплат российскому бизнесу за последствия ударов беспилотников. В частности, обсуждается отмена покрытия убытков из-за простоя, вызванного атаками дронов и терактами.

Из-за приостановки работы нефтеперерабатывающих заводов на внутреннем рынке России снижается предложение нефтепродуктов. В то же время эти атаки увеличивают предложение сырой нефти на мировом рынке, поскольку часть российских объемов нефти, а также нефтепродуктов, которые были получены при переработке российской нефти в третьих странах, были временно освобождены от санкций. Высокий объем ‌экспорта нефти позволяет удерживать уровень её добычи, тем самым защищая владельцев капитала от негативного влияния аварийных остановок ​НПЗ. Вопрос только в том, когда наступит технический предел пропускных способностей экспортной инфраструктуры и не подвергнется ли она атакам.

Рост экспорта российской нефти происходит на фоне неопределенности по срокам возобновления нормального судоходства в Ормузском проливе. Ведущие мировые СМИ сообщили сегодня, что стороны конфликта близки к «сделке» и, следовательно, есть надежда, что Ормузский пролив будет открыт для прохода коммерческих судов в ближайшее время. Однако в середине апреля было тоже много громких заявлений, в том числе и об открытии пролива, который был почти сразу снова закрыт, а цены на топливо снова пошли вверх.

В США и в Великобритании - выходной день, поэтому котировки Platts, на которых основано ценообразование на рынке нефтепродуктов в странах Балтии сегодня не публикуются. Также следует учесть тот факт, что ценовые формулы, применяемые при закупках топлива, основаны на средних значениях котировок Platts, следовательно имеют определенную инерцию. Поэтому даже если США и Иран подпишут сегодня соглашение о мире и откроют пролив, и как следствие, мировые цены на нефть и нефтепродукты пойдут вниз, то существенное снижение цен на местном рынке можно будет ожидать лишь в начале июня.

«Есть даже такие апокалиптические сценарии»: Раев делает прогноз на зиму
«Есть даже такие апокалиптические сценарии»: Раев делает прогноз на зиму

В Лондоне +33, в Испании +38 и это не предел: что ждёт Европу этим летом
В Лондоне +33, в Испании +38 и это не предел: что ждёт Европу этим летом

Какие приоритеты будут у Домбравы на посту министра МВД?
Какие приоритеты будут у Домбравы на посту министра МВД?

Премьера переносится на неопределенный срок: артистам нездоровится

Новости Латвии 17:39

В Театре Дайлес на неопределенное время отложили премьеру спектакля «Сон об осени» и несколько ближайших показов. Как сообщили в театре, причиной стали проблемы со здоровьем у актеров.

Сломалось всё: и газонокосилка, и канализация. Как Кулбергс справится с государством?

Важно 17:20

Последние недели стали для Андриса Кулбергса серьезным испытанием — переговоры о формировании нового правительства практически полностью выбили политика из привычного ритма жизни. «У меня все перепуталось — утро с вечером, день с ночью», — признался Кулбергс журналу “Privātā Dzīve”.

Собаки нашли то, что годами скрывалось под землёй. И теперь это помогает наук

Животные 17:18

Пока одни заводят собак для прогулок и селфи, другие отправляются с ними в лес искать сокровища. Буквально.

Конгресвумен: цельное молоко в школах — это намёк на превосходство белой расы. Америка сходит с ума?

Мир 17:16

По мнению одного из членов Конгресса от Демократической партии, разрешение американским школьникам пить цельное молоко в школе является намеком на идеологию превосходства белой расы.

«Когда получим, рассмотрим»: запрос на выдачу Латвии Антонова пока не дошел

ЧП и криминал 17:12

После сообщений о том, что Латвия попросит Литву выдать совладельца обанкротившегося банка Latvijas Krajbanka (принадлежавшего обанкротившемуся литовскому банку Snoras) Владимира Антонова, генеральный прокурор страны говорит, что Литва пока не получала такого запроса и примет решение только после его получения.

Вернулись из отпуска с таблетками? За пару пилюль можно угодить в тюрьму

Важно 16:45

 Налоговая и таможенная полиция продолжает фиксировать случаи, когда жители Латвии привозят из поездок в Египет, Турцию и другие страны успокоительные препараты, включая снотворные и обезболивающие. Однако содержащийся в некоторых из них компонент eszopiclone в Латвии включен в список запрещенных веществ, поэтому ввоз таких медикаментов через границу страны считается уголовным преступлением — независимо от количества препаратов и типа багажа.

А что делать, если дроны прилетят в праздник? Хороший вопрос от самоуправлений

Новости Латвии 16:40

Государство должно установить четкий механизм действий в случае угрозы воздушному пространству во время массовых мероприятий, заявили представители Латгале и других самоуправлений на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции во вторник.

