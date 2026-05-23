Дроны в Латвии и «качели» в Иране: что происходит с рынком нефтепродуктов

На фоне роста интенсивности этих атак страхование рисков становится убыточным, отсюда появились разговоры о сокращении страховых выплат российскому бизнесу за последствия ударов беспилотников. В частности, обсуждается отмена покрытия убытков из-за простоя, вызванного атаками дронов и терактами.

Из-за приостановки работы нефтеперерабатывающих заводов на внутреннем рынке России снижается предложение нефтепродуктов. В то же время эти атаки увеличивают предложение сырой нефти на мировом рынке, поскольку часть российских объемов нефти, а также нефтепродуктов, которые были получены при переработке российской нефти в третьих странах, были временно освобождены от санкций. Высокий объем ‌экспорта нефти позволяет удерживать уровень её добычи, тем самым защищая владельцев капитала от негативного влияния аварийных остановок ​НПЗ. Вопрос только в том, когда наступит технический предел пропускных способностей экспортной инфраструктуры и не подвергнется ли она атакам.

Рост экспорта российской нефти происходит на фоне неопределенности по срокам возобновления нормального судоходства в Ормузском проливе. Ведущие мировые СМИ сообщили сегодня, что стороны конфликта близки к «сделке» и, следовательно, есть надежда, что Ормузский пролив будет открыт для прохода коммерческих судов в ближайшее время. Однако в середине апреля было тоже много громких заявлений, в том числе и об открытии пролива, который был почти сразу снова закрыт, а цены на топливо снова пошли вверх.

В США и в Великобритании - выходной день, поэтому котировки Platts, на которых основано ценообразование на рынке нефтепродуктов в странах Балтии сегодня не публикуются. Также следует учесть тот факт, что ценовые формулы, применяемые при закупках топлива, основаны на средних значениях котировок Platts, следовательно имеют определенную инерцию. Поэтому даже если США и Иран подпишут сегодня соглашение о мире и откроют пролив, и как следствие, мировые цены на нефть и нефтепродукты пойдут вниз, то существенное снижение цен на местном рынке можно будет ожидать лишь в начале июня.