Дроны со взрывчаткой, горящие автобусы, тела на улицах — в Рио-де-Жанейро прошёл рейд против наркокартелей

29 октября, 2025 13:17

Мир 0 комментариев

В Рио-де-Жанейро завершилась одна из самых кровавых полицейских операций в истории Бразилии: в фавелах Комплексо-ду-Алемао и Комплексо-да-Пенья были убиты как минимум 64 человека, включая четырёх сотрудников полиции. Губернатор штата Клаудио Кастро назвал происходящее «войной против нарко-терроризма».

Операция началась ранним утром и длилась 17 часов. В ней участвовали около 2 500 силовиков — бойцы спецназа, военная и гражданская полиция, авиация и бронетехника. Цель — задержание членов крупнейшего в регионе картеля Comando Vermelho. Было выдано почти 100 ордеров на арест после годичного расследования.

«Это больше не преступность, это нарко-терроризм», — заявил губернатор Кастро, комментируя результаты операции. «Мы столкнулись с врагом, который действует как армия, использует тяжёлое вооружение, беспилотники и терроризирует население».

По официальным данным, 60 подозреваемых были “нейтрализованы”, 80 человек арестованы, включая одного из лидеров группировки. Изъято около 100 единиц оружия, среди них пулемёты и штурмовые винтовки.

Однако операция обернулась хаосом для мирных жителей. По всему северу и юго-востоку города бандиты подожгли баррикады, захватили  и подожгли около 70 автобусов, чтобы перекрыть главные дороги и задержать продвижение полиции. Очевидцы сообщали, что дроны картеля сбрасывали гранаты и стреляли по вертолётам. Люди в панике прятались в домах, многие не могли выйти из района: все выезды были заблокированы.

«На улицах лежали тела, всюду слышались выстрелы и взрывы», — рассказал один из жителей Комплексо-да-Пенья.
Из-за боевых действий закрыты 46 школ, а Федеральный университет Рио-де-Жанейро отменил вечерние занятия и призвал студентов искать укрытие.

Правозащитные организации и ООН выразили возмущение действиями властей.

«Мы потрясены масштабом кровопролития. Прокуратура обязана расследовать каждую смерть», — заявил директор Human Rights Watch в Бразилии Сесар Муньос.

Эксперт по общественной безопасности Луис Флавио Сапори назвал происходящее «цифрами войны» и подчеркнул, что подобные рейды не решают проблему:

«Они убивают исполнителей, но не трогают организаторов. Эти люди заменимы, и через неделю всё начнётся снова».
По данным The Guardian и AP News, власти штата не согласовали операцию с федеральным правительством, что уже вызвало напряжение между Бразилиа и Рио-де-Жанейро.

Киноафиша 31 октября — 6 ноября

Загрузка

Задержанные в Питере певица и музыкант объявили о помолвке (ФОТО)

«Сделал предложение в автозаке». Гитарист группы «Стоптайм» Александр Орлов и вокалистка Наоко объявили о помолвке, сообщает в Фейсбуке Алексей Венедиктов со ссылкой на телеграм-канал группы «Стоптайм».

Гитарист группы «Стоптайм» Александр Орлов и вокалистка Наоко объявили о помолвке, сообщает в Фейсбуке Алексей Венедиктов со ссылкой на телеграм-канал группы «Стоптайм».

«Пострадавших могут быть тысячи»: рассказываем об эвакуации из центра событий (ФОТО)

Потоп на улицах Риги, по слухам потоки воды залили Пурвциемс, часть домов частного сектора оказалась затоплена и находиться там решительно невозможно. Растерянные люди по одиночке и семьями стекаются к пунктам сбора, в надежде получить хоть какую-то помощь... Вот в таких условиях рижанам предлагается пережить учения по эвакуации во время стихийного бедствия. Среди них оказался и наш репортер.

Потоп на улицах Риги, по слухам потоки воды залили Пурвциемс, часть домов частного сектора оказалась затоплена и находиться там решительно невозможно. Растерянные люди по одиночке и семьями стекаются к пунктам сбора, в надежде получить хоть какую-то помощь... Вот в таких условиях рижанам предлагается пережить учения по эвакуации во время стихийного бедствия. Среди них оказался и наш репортер.

Может возьмём деньгами? Обнародована стоимость парламентских выборов в Латвии

По текущим оценкам, выборы в Сейм в следующем году обойдутся как минимум в 9,8 млн евро, сообщил сегодня парламентской комиссии по государственному управлению и самоуправлениям глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Марис Звиедрис.

По текущим оценкам, выборы в Сейм в следующем году обойдутся как минимум в 9,8 млн евро, сообщил сегодня парламентской комиссии по государственному управлению и самоуправлениям глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Марис Звиедрис.

Лишь один человек стал обвиняемым по делу о полетах Кариньша. И это не Кариньш

Прокуратура передала в суд дело о спецрейсах бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша, в котором единственным обвиняемым является бывший руководитель Государственной канцелярии Янис Цитсковскис.

Прокуратура передала в суд дело о спецрейсах бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша, в котором единственным обвиняемым является бывший руководитель Государственной канцелярии Янис Цитсковскис.

Из развлечений выбирайте прогулки, из одежды — секонды: банк учит латвийцев экономить

Финансовый эксперт банка Luminor Екатерина Зинича поделилась советами, как накопить денег в текущей сложной экономической ситуации. Советы вдохновляют - предлагается ходить пешком и не выбрасывать еду. 

Финансовый эксперт банка Luminor Екатерина Зинича поделилась советами, как накопить денег в текущей сложной экономической ситуации. Советы вдохновляют - предлагается ходить пешком и не выбрасывать еду. 

В Риге вор залез в машину и… уснул: необычный вызов в полицию

Жители дома на улице Дзелзавас в Риге ночью стали свидетелями бесстрашного действа за окнами. Жители следили за действиями вора – от посадки в машину до момента его задержания, когда к машине подоспели вызванные жильцами полицейские. Оказалось, что вор, разыскивая ценное, даже успел ненадолго вздремнуть, рассказывает телепрограмма "Дегпункта".

Жители дома на улице Дзелзавас в Риге ночью стали свидетелями бесстрашного действа за окнами. Жители следили за действиями вора – от посадки в машину до момента его задержания, когда к машине подоспели вызванные жильцами полицейские. Оказалось, что вор, разыскивая ценное, даже успел ненадолго вздремнуть, рассказывает телепрограмма "Дегпункта".

