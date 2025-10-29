Дроны со взрывчаткой, горящие автобусы, тела на улицах — в Рио-де-Жанейро прошёл рейд против наркокартелей

Операция началась ранним утром и длилась 17 часов. В ней участвовали около 2 500 силовиков — бойцы спецназа, военная и гражданская полиция, авиация и бронетехника. Цель — задержание членов крупнейшего в регионе картеля Comando Vermelho. Было выдано почти 100 ордеров на арест после годичного расследования.

«Это больше не преступность, это нарко-терроризм», — заявил губернатор Кастро, комментируя результаты операции. «Мы столкнулись с врагом, который действует как армия, использует тяжёлое вооружение, беспилотники и терроризирует население».

По официальным данным, 60 подозреваемых были “нейтрализованы”, 80 человек арестованы, включая одного из лидеров группировки. Изъято около 100 единиц оружия, среди них пулемёты и штурмовые винтовки.

Однако операция обернулась хаосом для мирных жителей. По всему северу и юго-востоку города бандиты подожгли баррикады, захватили и подожгли около 70 автобусов, чтобы перекрыть главные дороги и задержать продвижение полиции. Очевидцы сообщали, что дроны картеля сбрасывали гранаты и стреляли по вертолётам. Люди в панике прятались в домах, многие не могли выйти из района: все выезды были заблокированы.

«На улицах лежали тела, всюду слышались выстрелы и взрывы», — рассказал один из жителей Комплексо-да-Пенья.

Из-за боевых действий закрыты 46 школ, а Федеральный университет Рио-де-Жанейро отменил вечерние занятия и призвал студентов искать укрытие.

Правозащитные организации и ООН выразили возмущение действиями властей.

«Мы потрясены масштабом кровопролития. Прокуратура обязана расследовать каждую смерть», — заявил директор Human Rights Watch в Бразилии Сесар Муньос.

Эксперт по общественной безопасности Луис Флавио Сапори назвал происходящее «цифрами войны» и подчеркнул, что подобные рейды не решают проблему:

«Они убивают исполнителей, но не трогают организаторов. Эти люди заменимы, и через неделю всё начнётся снова».

По данным The Guardian и AP News, власти штата не согласовали операцию с федеральным правительством, что уже вызвало напряжение между Бразилиа и Рио-де-Жанейро.