Дракон и слон танцуют вместе: премьер Индии в гостях к лидеру Китая

Визит премьер-министра Индии в Китай стал первым за семь лет. Как отмечает Bloomberg, он стал возможен после «редкого дипломатического прорыва», случившегося несколько недель назад, когда Нью-Дели и Пекин договорились совместно работать над демаркацией спорного участка общей границы.

По итогам встречи Моди анонсировал возобновление прямого авиасообщения между странами. Си, в свою очередь, выразил уверенность, что Китай и Индия должны быть друзьями и партнерами, которые способствуют взаимному успеху. «Дракон и слон могут танцевать вместе», — сказал председатель КНР.

Встреча Моди и Си состоялась на фоне растущий разногласий Индии и США. Несколько дней назад президент Дональд Трамп ввел дополнительные 25-процентные пошлины для Индии, объяснив это продолжающимися закупками российской нефти (пошлин против Китая, тоже покупающего нефть у РФ, Трамп не вводил).

The New York Times 30 августа написала, что ухудшение отношений между Трампом и Моди могло быть вызвано тем, что премьер Индии отказался выдвинуть президента США на Нобелевскую премию мира. По данным издания, в июне Трамп намекал, что Индия должна сделать это за его роль в урегулировании индо-пакистанского конфликта, как это сделал сам Пакистан. Моди отказался, заявив, что Трамп не имел отношения к прекращению огня.