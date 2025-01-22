Дожили: по 100 евро хотят брать за участие в мероприятиях перед Праздником песни

В ходе дискуссии прозвучала возможность того, что коллективам придется платить вступительный взнос за участие в мероприятиях между праздниками в муниципалитетах, которые не имеют достаточных средств для организации таких мероприятий.

О такой возможности членов комиссии проинформировала руководитель ЛНКЦ Сигне Пуяте. Она рассказала о ситуации в Саласпилсе, где в мае этого года пройдет IX Праздник танцоров среднего поколения.

В самоуправлении сообщили, что из-за нехватки финансирования муниципалитет не может обеспечить полноценный праздник. Саласпилс покрывает технические расходы праздника из своего бюджета, такие как расходы на обеспечение безопасности и порядка.

Было предложено, чтобы каждый коллектив, участвующий в празднике в Саласпилсе, заплатил за участие 100 евро.