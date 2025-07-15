Дожди тёплые, но сильные: погода во вторник

Днём ожидается солнечная и облачная погода, местами возможны кратковременные дожди с грозами, а на юге страны местами сильные грозы, возможен град. Ветер преимущественно слабый, северный, однако во время грозы возможны порывы. Температура воздуха прогреется до +22...+27 градусов, на побережье местами до +19...+22 градусов.

В Риге солнце в течение дня будет почти весь день затянуто облаками, существенных осадков не ожидается. Будет дуть слабый до умеренного северный ветер. Температура воздуха поднимется до +23...+24 градусов.

В середине дня и после полудня, когда светит солнце, интенсивность ультрафиолетового излучения будет умеренно высокой, поэтому следует избегать длительного пребывания под прямыми солнечными лучами, предупреждает Латвийский центр здоровья окружающей среды.