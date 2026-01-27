«Доверие тает, как снег весной»: Пабрикс — о гарантиях США для Латвии

Пабрикс добавил, что это не означает, что Латвия должна отвернуться от США, которые являются "нашим старым другом, и мы надеемся, что они изменят свою позицию по отношению к Европе в положительную сторону". "В то же время, будучи маленькой страной, мы не можем позволить себе жить иллюзиями, мечтами и предположениями", - сказал Пабрикс.

По его словам, в Германии только 20% населения доверяют военным гарантиям безопасности США. "Доверие тает, как снег весной. Могу поспорить, что если мы проведем подобный опрос латвийского населения, то уровень доверия к США будет гораздо ниже, чем три года назад", - сказал Пабрикс.

По его мнению, это означает, что Латвии нужно искать альтернативы, одновременно работая с "нашими друзьями в США", так как в Конгрессе США есть очень разные политики. "Но мы не можем рассчитывать на то, что у них хватит политического веса, чтобы решить помочь нам в критической ситуации", - сказал Пабрикс.

Поэтому, по его мнению, Латвии необходимо искать другие точки опоры в рамках существующего трансатлантического сотрудничества. "Главной из них является сотрудничество стран региона Балтийском море, где есть достаточная экономическая и военная мощь", - сказал Пабрикс.

...Напомним, что в бытность Артиса Пабрикса министром обороны, руководимое им министерство попыталось заключить пятилетний контракт на поставку продовольствия для латвийской армии.

Победителем стала небольшая компания Zītari LZ. Контракт оценивался в ≈ €220 млн с возможным ростом до €330 млн. При этом изначально в плане закупок стояла совсем другая сумма — порядка €8 млн.

В процессе работы над тендером комиссия проявила подозрительную слабость в части оценки реальных возможностей компаний. Zītari LZ, в частности, имела гораздо меньший масштаб, ограниченный логистикой питания.

После поднявшегося скандала контракт был расторгнут, а судебные процессы по делу продолжаются до сих пор.