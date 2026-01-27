Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Доверие тает, как снег весной»: Пабрикс — о гарантиях США для Латвии

27 января, 2026 07:55

Латвии следует пересмотреть концепцию своей внешней политики, краеугольным камнем которой являются США как главный гарант безопасности, заявил в интервью агентству ЛЕТА бывший министр иностранных дел и обороны, а ныне директор аналитического центра "Northern Europe Policy Centre" Артис Пабрикс.

Пабрикс добавил, что это не означает, что Латвия должна отвернуться от США, которые являются "нашим старым другом, и мы надеемся, что они изменят свою позицию по отношению к Европе в положительную сторону". "В то же время, будучи маленькой страной, мы не можем позволить себе жить иллюзиями, мечтами и предположениями", - сказал Пабрикс.

По его словам, в Германии только 20% населения доверяют военным гарантиям безопасности США. "Доверие тает, как снег весной. Могу поспорить, что если мы проведем подобный опрос латвийского населения, то уровень доверия к США будет гораздо ниже, чем три года назад", - сказал Пабрикс.

По его мнению, это означает, что Латвии нужно искать альтернативы, одновременно работая с "нашими друзьями в США", так как в Конгрессе США есть очень разные политики. "Но мы не можем рассчитывать на то, что у них хватит политического веса, чтобы решить помочь нам в критической ситуации", - сказал Пабрикс.

Поэтому, по его мнению, Латвии необходимо искать другие точки опоры в рамках существующего трансатлантического сотрудничества. "Главной из них является сотрудничество стран региона Балтийском море, где есть достаточная экономическая и военная мощь", - сказал Пабрикс.

...Напомним, что в бытность Артиса Пабрикса министром обороны, руководимое им министерство попыталось заключить пятилетний контракт на поставку продовольствия для латвийской армии.

Победителем стала небольшая компания Zītari LZ. Контракт оценивался в ≈ €220 млн с возможным ростом до €330 млн. При этом изначально в плане закупок стояла совсем другая сумма — порядка €8 млн.

В процессе работы над тендером комиссия проявила подозрительную слабость в части оценки реальных возможностей компаний. Zītari LZ, в частности, имела гораздо меньший масштаб, ограниченный логистикой питания.

После поднявшегося скандала контракт был расторгнут, а судебные процессы по делу продолжаются до сих пор. 

Из-за нехватки малышей в Риге закроют десятки детских садов
Из-за нехватки малышей в Риге закроют десятки детских садов

Приближаются самые сильные морозы этой зимы: Рижский залив начнет замерзать
Приближаются самые сильные морозы этой зимы: Рижский залив начнет замерзать (1)

Совсем молодой: подозреваемый в шпионаже на РФ трудился электриком
Совсем молодой: подозреваемый в шпионаже на РФ трудился электриком

Ваша собственность изымается: жители Латвии начали получать уведомления

Выбор редакции 0 комментариев

О создании единой Балтийской линии обороны страны договорились ещё два года назад. Хотя о противомобильных мерах публично говорили неоднократно, для жителей приграничных территорий до сих пор остаётся неясным, коснутся ли эти планы их собственности и в каком объёме. Лишь в первые недели января владельцы земель, расположенных непосредственно у границы, начали получать первые уведомления об изъятии, сообщает программа Латвийского телевидения de facto.

Лариса Долина находится в «очень сложной ситуации» в Латвии

Новости Латвии 0 комментариев

Российская певица Лариса Долина столкнулась с новыми проблемами с недвижимостью. На этот раз речь идет о двух квартирах в Юрмале (Дзинтари), которые артистка не может продать или использовать из-за санкций ЕС, сообщает nra.lv .

«Изголодавшиеся нищие»: соцсети о многолюдном составе чиновничьей делегации ЛР на Олимпиаде

Выбор редакции 0 комментариев

Как мы уже сообщали, премьер-министр Эвика Силиня планирует посетить зимние Олимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо вместе с тремя сопровождающими лицами. Силиня, президент Эдгар Ринкевич и министр образования и науки Даце Мелбарде включены в состав олимпийской делегации Латвии в качестве почетных гостей. Такой представительный состав не у всех вызвал одобрение. 

Генсек НАТО: Европа не сможет защитить себя без США

Важно 0 комментариев

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Европа не сможет защитить себя без помощи США. По его словам, американский ядерный зонтик - это "главный гарант нашей свободы".

«Неудивительно, что все без зубов ходят»: жалобы на обман у стоматологов

Выбор редакции 0 комментариев

Походы к врачам почти всегда были довольно деликатной и для многих болезненной темой — очереди длинные, цены высокие, проблем хватает. Однако когда начинает болеть зуб, многие оказываются практически в безвыходной ситуации, поскольку стоимость стоматологических услуг нередко достигает нескольких сотен или даже тысяч евро. И нет никакой гарантии что результат лечения будет хотя бы удовлетворительным.

Довели до самоубийства: латвийская фигуристка жалуется на жестокость тренеров

Выбор редакции 0 комментариев

19-летняя фигуристка и двукратная чемпионка Латвии Софья Степченко обвиняет своих бывших тренеров в насильственных действиях, по факту чего полиция начала расследование.

Проблема уже не в зарплатах: Латвии катастрофически не хватает полицейских

Важно 0 комментариев

За последние пять лет зарплаты полицейских в Латвии выросли почти вдвое, но кадровый дефицит только усугубляется: число сотрудников сократилось более чем на тысячу, четверть должностей вакантна, рассказывает rus.lsm.lv.

