Кроме того, в прошлом году Гаусс задекларировал доходы в размере 72 425 евро, полученные в пенсионном фонде "Swedbank atklātais pensiju fonds".

Согласно декларации, в собственности Гаусса по-прежнему находится недвижимость в Германии, Австрии, Италии и в Юрмале. Также он является совладельцем недвижимости в Риге.

Руководителю "airBaltic" полностью принадлежит зарегистрированное в Германии предприятие "MaGau GmbH".

В собственности председателя правления авиакомпании в конце прошлого года по-прежнему находился квадроцикл "Canam Quard" 2017 года выпуска и две моторные лодки 2022 года выпуска - "Mercury" и "Easy_Marine 500".

Также Гаусс владел пятью автомобилями, в том числе "Tesla" 2019 года и 2021 года выпуска, "Audi e-Tron" 2022 года и "Mercedes GLE" 2019 года выпуска и "Fiat" 2023 года выпуска.

В 2024 году Гаусс не задекларировал наличных накоплений, а его безналичные накопления в восьми различных учреждениях в конце прошлого года составили 706 539 евро, что на 46 402 евро больше, чем годом ранее.

Согласно декларации, в прошлом году Гаусс совершил 12 сделок, сумма которых превышала 20 установленных Кабинетом министров минимальных месячных зарплат, на общую сумму 285 649 евро, в том числе 115 371 евро составили доходы от накопления. В инвестиционный портфель Гаусс вложил в общей сложности 15 028 евро, а его общий прирост составил 50 562 евро. Также он выплатил займы в размере 44 010 евро, внес плату за обучение в размере 24 000 евро и задекларировал покупку в размере 21 000 евро, а прирост по вкладам составил 15 677 евро.

Долговые обязательства председателя правления "airBaltic", размер которых превышает 20 минимальных месячных зарплат, в конце 2024 года составили 706 336 евро, что по сравнению с предыдущим годом на 5,9%, или 44 010 евро меньше.

В декларации Гаусса также отмечается, что ему принадлежат финансовые инструменты общей номинальной стоимостью 121 643 евро.

В 2023 году в виде зарплаты за работу в "airBaltic" Гаусс получил 828 942 евро.

Как сообщалось, в феврале этого года правление "airBaltic" договорилось на время частично отказаться от фиксированных зарплат, сократив их на 40%, до того момента, пока не будет успешно реализовано первоначальное публичное предложение акций (IPO) авиакомпании.

В правление "airBaltic" входят исполнительный директор компании Гаусс, который является председателем правления, финансовый директор Витольд Яковлев и директор по оперативному управлению Паулс Цалитис.