Должны ли работать магазины 1 января? Многие супермаркеты будут закрыты в первый день Нового года

Магазины торговой сети Lidl будут закрыты 1 января уже второй год подряд. А вот торговая сеть Maxima не будет работать в первый день Нового года впервые. Там говорят, что хотят дать возможность сотрудникам спокойно провести праздник с семьёй.

А надо ли вообще магазинам работать 1-го января? Этот вопрос был задан жителям.

«Я думаю, что обязательно. Разные обстоятельства у людей могут быть. Мало ли кому-то чего-то не хватило. Почему нет?» — считает Ирина.

«Продавцам тоже нужно отдыхать, конечно», — говорит Расма.

«Отдыхать, обязательно. Пусть отдыхают и набираются сил на будущее», — отмечает Ливия.

«Бедные продавцы, почему они должны рано вставать. Я парикмахер, я тоже хочу 1-го отдыхать. Народ закупил и целую неделю будет есть продукты, которые приготовил, салаты, горячее. Так что продавцы до 10 могут спать спокойно», — говорит Инга, однако добавляет, что 1 января все-таки магазины должны работать.

«Смотря с какой стороны. Если со стороны владельцев. Конечно, да. А если со стороны продавщицы и обслуживающего персонала, конечно, нет», — рассуждает Михаил.

«Думаю, да. Людям иногда надо похмелиться, а магазин закрыт», — говорит Алексей.

Ничего страшного для покупателей не произойдёт, если некоторые магазины будут закрыты 1 января, говорит президент латвийской ассоциации торговцев Хенрикс Данусевич. А вот что касается магазинов, то есть и плюсы, и минусы.

Из плюсов – возможность сотрудникам отпраздновать Новый год, при этом магазины могут сэкономить. Потому что за работу в праздник нужно платить в двойном размере. А минусы такие:

«Для продовольствия — это немного хуже. Теряется один день годности товара. Товар один день стоит и, соответственно, если он был годен, скажем, до 5 января, у Вас остаётся только 3 дня на реализацию этого товара. (…) Плюс обогреватели, охлаждать магазин всё равно надо в закрытый день, так что расходы связанные с коммунальными всё равно есть».

В некоторых европейских странах магазины торговых сетей закрыты не только по праздникам, но и по воскресеньям. За исключением маленьких магазинчиков, где можно купить товары первой необходимости. И это неплохо, считает Хенрикс Данусевич:

«Не напрасно же профсоюз работников торговли Евросоюза считает главной своей задачей добиться, чтобы работники имели право не работать в выходные дни и праздники. Мы все люди, в магазине тоже люди работают. Они тоже хотят радоваться празднику, как все остальные».

Узнать какие продуктовые магазины и торговые центры будут открыты 1 января можно на их домашних страницах в интернете.