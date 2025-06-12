Доля теневой экономики в Латвии в снизилась. Уменьшился и уровень взяточничества

В то же время в Эстонии доля теневой экономики выросла с 17,9% от ВВП в 2023 году до 19,5% в 2024 году, а в Литве уменьшилась на 1,7 проц. пункта до 24,7% от ВВП.

Согласно результатам исследования "Индекс теневой экономики", в Латвии крупнейшей составляющей теневой экономики в 2024 году оставались зарплаты "в конвертах" - 50% общего объема. Вторым по величине компонентом являются неуказанные доходы, которые в 2024 году составили 23,6%, а доля неофициально занятых работников составила 26,4%.

Средний объем той части зарплат, которую предприниматели утаивают от государства, по сравнению с 2023 годом уменьшилась на 2,9 проц. пункта до 20,7%, объем неуказанных доходов вырос на 0,6 проц. пункта до 15,2%, а неофициальной занятости - уменьшился на 0,8 проц. пункта до 10,9%.

Также снизился уровень взяточничества, то есть процент доходов, который предприятия неофициально платят для решения различных вопросов, составив в 2024 году 9,3%, что меньше на 0,7 проц. пункта. В то же время вырос средний процент от суммы договора, необходимый для получения государственного заказа - с 7,5% до 7,8%.

Самый высокий уровень теневой экономики по-прежнему сохраняется в строительстве - 33,8% (на 0,4 проц. пункта меньше по сравнению с 2023 годом). В розничной торговле этот показатель составил 26,2% (в 2023 году - 27%), в сфере услуг - 23,6% (в 2023 году - 26,4%), в производстве - 17,3% (2023 году - 18,9%), а в оптовой торговле сохранился на уровне 13%.

По шкале от одного до пяти удовлетворенность налоговой политикой в Латвии выросла с 2,6 в 2023 году до 2,65 в 2024 году.

Немного увеличилась удовлетворенность предпринимателей качеством регулирующих бизнес норм - с 3,04 до 3,06, а удовлетворенность государственной поддержкой снизилась до 2,52 по сравнению с 2,57 в 2023 году. Удовлетворенность работой Службы государственных доходов выросла с 3,47 в 2023 году до 3,6 в 2024 году.