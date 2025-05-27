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Долгожданная реконструкция Латвийского онкоцентра под угрозой срыва: СМИ

© LETA 27 мая, 2025 11:43

Бизнес 0 комментариев

Долгожданная реконструкция Латвийского онкологического центра (LOC) находится под угрозой срыва, поскольку на ее реализацию может не хватить денег, сообщает программа Латвийского телевидения «Панорама».

Пока в Онкоцентре ведутся ремонтные работы, поступили новости о том, что Министерство здравоохранения планирует масштабное перераспределение средств: планируется запросить обратно ранее выделенное финансирование на строительство запланированного корпуса «B» Клинической университетской больницы имени Паула Страдиня (PSKUS) с целью завершения заключительных работ в корпусе «A2». В программе делается вывод о том, что у Рижской Восточной клинической университетской больницы (RAKUS) не будет достаточно денег на реализацию запланированных планов.

Министр здравоохранения Хоссам Абу Мери пояснил, что он пока ничего не подписывал, но чтобы не потерять европейские деньги, необходимо наконец достроить давно откладываемое здание PSKUS «A2». По словам министра, на это потребуется больше денег, чем изначально предполагалось.

Он подчеркивает, что теперь PSKUS планирует перераспределить деньги, которые когда-то были отведены из него на строительство инфекционного отделения RAKUS, в больницу. Однако объявленная закупка завершилась безрезультатно.

«Это деньги, которые предназначены для здания «B» PSKUS, которые мы перераспределили RAKUS некоторое время назад, когда была возможность получить закупку и построить этот большой проект, но вы помните, что в прошлом году эта закупка не состоялась. И эти деньги должны быть возвращены PSKUS, потому что PSKUS необходимо завершить здание «A2». [..] Деньги RAKUS, которые сейчас будут перераспределены, — это деньги PSKUS. Это не LOC, ничего подобного», — пояснил министр здравоохранения.

Когда в Онкоцентре узнали о планируемом перераспределении средств, председатель правления Нормундс Станевичс в пятницу подал в отставку с поста главы совета обеих больниц. В программе отмечается, что на сегодняшний день он отвечает за развитие обеих крупных больниц. Теперь, когда остался только RAKUS, ему и остальному руководству поручено обосновать разработку стратегических инфраструктурных проектов. Такой отчет был подготовлен, но его содержание имеет ограниченный доступ.

Ассоциация пациентов «Онкоальянс» планирует собирать подписи на портале «Манабалсс» за реконструкцию онкоцентра, а на следующей неделе также планирует пикетировать Кабинет министров.

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