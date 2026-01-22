Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Доходит до ампутации ног: врачи — о красивой, но опасной зиме

Редакция PRESS 22 января, 2026 07:57

Важно 0 комментариев

Из-за сильных морозов и холодной погоды выросла нагрузка на медиков. Каждый день от трех до восьми вызовов связаны с обморожениями или общим переохлаждением организма. В Государственном ожоговом центре уже нескольким пациентам пришлось ампутировать обе ноги — люди нередко обращаются за медицинской помощью слишком поздно. Особенно уязвимы в сильные морозы бездомные, а также люди, живущие в одиночестве, в том числе в отдаленных сельских районах, сообщает rus.lsm.lv.

Юриса доставили в Государственный ожоговый центр в среду утром — он готовится к операции, ноги спасти уже невозможно. Мужчина признает, что сам виноват в случившемся.

«Мы несколько дней — дня четыре — употребляли алкоголь в заброшенном доме в Огре. Было тепло, алкоголь вроде бы согревает. Я спал на сыром диване. Было ощущение жжения, кололо», — рассказал  он.

Еще двум другим пациентам ноги уже ампутировали.

Руководитель Государственного ожогового центра Сергей Смирнов рассказал: «Двое были довольно молодыми, обоим пришлось ампутировать ноги выше колена. Мы фактически боролись за их жизнь. Они замерзли, плюс сильные обморожения ног. Такие пациенты поступают ближе к началу февраля, когда ноги уже почерневшие. Сейчас чаще поступают с гипотермией — те, кого находят в заброшенных домах. Пока таких случаев не так много. И все же существуют приюты».

Врач подчеркнул, что мороз опасен не только для бездомных, но и для одиноких людей. Например, одной 90-летней женщине ноги удалось спасти.

Врач призвал связываться с родственниками, которые живут одни: «Свяжитесь с теми, у кого нет дров. Особенно в отдаленных местах. Возможно, вы даже можете съездить к ним. Но первое — позвоните».

Вызовы, связанные с морозами и обморожениями, Служба неотложной медицинской помощи получает ежедневно. 

«У нас каждый день примерно от трех до восьми таких случаев. Достаточно 10–15 минут, чтобы началось переохлаждение. Если человек одет неподходяще или лежит на земле — переохлаждение наступает очень быстро. Не могут протопить дом, выйти за продуктами. Пожалуйста, обращайте внимание на такие ситуации», — говорит руководитель Оперативного центра Службы неотложной медицинской помощи Райта Кришьяне.

Врачи подчеркивают: свежий воздух и красоту природы, конечно, стоит ценить, но при этом важно, чтобы ноги и руки оставались сухими. Если в руках или ногах появляется онемение или они внезапно перестают двигаться, за помощью нужно обращаться немедленно.

Главные новости

Одет был небогато: из кафе в «Ориго» вытолкали мужчину, купившего себе чашку кофе
Важно

Одет был небогато: из кафе в «Ориго» вытолкали мужчину, купившего себе чашку кофе (1)

Иногда достаточно имени: полиция объясняет, как мошенники выискивают жертв
Важно

Иногда достаточно имени: полиция объясняет, как мошенники выискивают жертв

«Он может не дожить до конца своего срока»: эксперт о том, можно ли пережить Трампа?
Важно

«Он может не дожить до конца своего срока»: эксперт о том, можно ли пережить Трампа?

В Риге принят крупнейший бюджет: куда пойдут деньги?

Новости Латвии 11:30

Новости Латвии 0 комментариев

После более чем десятичасового обсуждения Рижская дума в среду приняла бюджет на этот год, который предусматривает поступления в размере 1,5 миллиарда евро и расходы в размере 1,7 миллиарда евро.

После более чем десятичасового обсуждения Рижская дума в среду приняла бюджет на этот год, который предусматривает поступления в размере 1,5 миллиарда евро и расходы в размере 1,7 миллиарда евро.

Из-за скандала на парковке: 18 лет тюрьмы грозит убийце бизнесмена и политика Любки

Важно 11:28

Важно 0 комментариев

В прениях в Латгальском окружном суде в Даугавпилсе прокурор потребовал приговорить Игоря Хаита, обвиняемого в убийстве предпринимателя и политика Андриса Любки, к 18 годам и шести месяцам лишения свободы и пробационному надзору на три года.

В прениях в Латгальском окружном суде в Даугавпилсе прокурор потребовал приговорить Игоря Хаита, обвиняемого в убийстве предпринимателя и политика Андриса Любки, к 18 годам и шести месяцам лишения свободы и пробационному надзору на три года.

«Мы же хорошие»: разрешит ли Латвия гражданам РФ бизнес с недвижимостью?

Важно 11:14

Важно 0 комментариев

-В Конституционном суде открыто ещё одно интересное дело - о запрете гражданам РФ, ставшими постоянными жителями Латвии, вести бизнес с недвижимостью, - пишет юрист Елизавета Кривцова в Фейсбуке.

-В Конституционном суде открыто ещё одно интересное дело - о запрете гражданам РФ, ставшими постоянными жителями Латвии, вести бизнес с недвижимостью, - пишет юрист Елизавета Кривцова в Фейсбуке.

Влюбился? Максим Галкин изменился до неузнаваемости (ВИДЕО)

Всюду жизнь 11:07

Всюду жизнь 0 комментариев

Максим Галкин удивил поклонников кардинальной сменой образа. В своём недавнем видео, опубликованном в социальных сетях, юморист рассказывал о предстоящих концертах, однако зрителей зацепило вовсе не то, что он говорил, а как он теперь выглядит.

Максим Галкин удивил поклонников кардинальной сменой образа. В своём недавнем видео, опубликованном в социальных сетях, юморист рассказывал о предстоящих концертах, однако зрителей зацепило вовсе не то, что он говорил, а как он теперь выглядит.

Труп на рельсах: как по горячим следам в 70-е удалось раскрыть убийство на станции

История и культура 10:57

История и культура 0 комментариев

В Риге когда-то были две товарные станции. Они так и назывались Рига Пречу-1 и Рига Пречу-2. Первая располагалась почти в самом центре - на улице Ханзас, а вторая - в Плявниеках. Сейчас первая товарная станция ликвидирована (сейчас там пустырь), а вторая превращена в склады. А эта история, о которой рассказывалось в статье «Человек на рельсах", опубликованной в газете «Советская молодежь» в феврале 1975 года, относится к временам, когда по городам и весям тогдашнего СССР грохотали поезда с грузом, с которыми ездили проводники, выполнявшие роли экспедиторов и охранников. На запасных путях товарных станций тогда много чего происходило.

В Риге когда-то были две товарные станции. Они так и назывались Рига Пречу-1 и Рига Пречу-2. Первая располагалась почти в самом центре - на улице Ханзас, а вторая - в Плявниеках. Сейчас первая товарная станция ликвидирована (сейчас там пустырь), а вторая превращена в склады. А эта история, о которой рассказывалось в статье «Человек на рельсах", опубликованной в газете «Советская молодежь» в феврале 1975 года, относится к временам, когда по городам и весям тогдашнего СССР грохотали поезда с грузом, с которыми ездили проводники, выполнявшие роли экспедиторов и охранников. На запасных путях товарных станций тогда много чего происходило.

Нас поматросили и бросили? В Eвропе уже начинают сравнивать Трампа с Гитлером: Politico

Важно 10:51

Важно 0 комментариев

Европейские правительства пришли к выводу: теперь американцы — это злодеи, пишет Politico. По словам девяти дипломатов ЕС, в четверг лидеры 27 стран ЕС соберутся в Брюсселе на чрезвычайный саммит, и эта оценка преобладает почти во всех столицах Европы. 

Европейские правительства пришли к выводу: теперь американцы — это злодеи, пишет Politico. По словам девяти дипломатов ЕС, в четверг лидеры 27 стран ЕС соберутся в Брюсселе на чрезвычайный саммит, и эта оценка преобладает почти во всех столицах Европы. 

Это в поместье Авена, Шефлера или Ко? Требуется управляющий: почитайте условия — ахнете!

Всюду жизнь 10:42

Всюду жизнь 0 комментариев

Любопытный пост появился в латвийском сегменте Фейсбука. Практически открытый конкурс: "ВНИМАНИЕ.  ОЧЕНЬ сильная и редкая вакансия".

Любопытный пост появился в латвийском сегменте Фейсбука. Практически открытый конкурс: "ВНИМАНИЕ.  ОЧЕНЬ сильная и редкая вакансия".

