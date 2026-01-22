Доходит до ампутации ног: врачи — о красивой, но опасной зиме

Юриса доставили в Государственный ожоговый центр в среду утром — он готовится к операции, ноги спасти уже невозможно. Мужчина признает, что сам виноват в случившемся.

«Мы несколько дней — дня четыре — употребляли алкоголь в заброшенном доме в Огре. Было тепло, алкоголь вроде бы согревает. Я спал на сыром диване. Было ощущение жжения, кололо», — рассказал он.

Еще двум другим пациентам ноги уже ампутировали.

Руководитель Государственного ожогового центра Сергей Смирнов рассказал: «Двое были довольно молодыми, обоим пришлось ампутировать ноги выше колена. Мы фактически боролись за их жизнь. Они замерзли, плюс сильные обморожения ног. Такие пациенты поступают ближе к началу февраля, когда ноги уже почерневшие. Сейчас чаще поступают с гипотермией — те, кого находят в заброшенных домах. Пока таких случаев не так много. И все же существуют приюты».

Врач подчеркнул, что мороз опасен не только для бездомных, но и для одиноких людей. Например, одной 90-летней женщине ноги удалось спасти.

Врач призвал связываться с родственниками, которые живут одни: «Свяжитесь с теми, у кого нет дров. Особенно в отдаленных местах. Возможно, вы даже можете съездить к ним. Но первое — позвоните».

Вызовы, связанные с морозами и обморожениями, Служба неотложной медицинской помощи получает ежедневно.

«У нас каждый день примерно от трех до восьми таких случаев. Достаточно 10–15 минут, чтобы началось переохлаждение. Если человек одет неподходяще или лежит на земле — переохлаждение наступает очень быстро. Не могут протопить дом, выйти за продуктами. Пожалуйста, обращайте внимание на такие ситуации», — говорит руководитель Оперативного центра Службы неотложной медицинской помощи Райта Кришьяне.

Врачи подчеркивают: свежий воздух и красоту природы, конечно, стоит ценить, но при этом важно, чтобы ноги и руки оставались сухими. Если в руках или ногах появляется онемение или они внезапно перестают двигаться, за помощью нужно обращаться немедленно.