Добыча нефти в России резко упала из-за санкций США. Ниже квоты ОПЕК+

По данным агентства, в декабре объем добычи в РФ сократился более чем на 100 тыс. баррелей в сутки и составил 9,326 млн баррелей в день. Это стало самым резким спадом с середины 2024 года, когда Россия соблюдала ограничения в рамках соглашения ОПЕК+.

Согласно действующим договоренностям, Россия сейчас имеет право нарастить добычу. Однако вместо роста показатели неожиданно снизились и оказались примерно на 250 тыс. баррелей в сутки ниже установленной квоты.

Продажа добытой нефти также усложнилась. Хотя танкеры продолжают вывозить из российских портов около 4 млн баррелей в сутки, все больше сырья остается в море в ожидании разгрузки. С конца ноября объем нереализованной российской нефти увеличился на 30 млн баррелей, отмечает Bloomberg.

Дополнительным фактором сокращения добычи могли стать удары Украины по месторождениям Лукойл в Каспийском море, указывает агентство.