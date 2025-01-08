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До каких пор? Латышей продолжает задевать кириллица на остановках

Редакция PRESS 8 января, 2025 15:17

Новости Латвии 0 комментариев

Осенью прошлого года вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс (НС/ЛРА) призвал внести изменения в законодательство, чтобы запретить использование русского языка в городских районах.

Он напоминает, что городская дума приняла решение о переименовании нескольких улиц, чтобы в Риге не осталось названий, связанных с Россией. Также по требованию самоуправления были демонтированы вывески торгового центра «Минск», учитывая тот факт, что Беларусь уже несколько лет поддерживает военную агрессию России против Украины.
Зная об этих усилиях и публичных заявлениях, люди удивляются своеобразным рекламным щитам на автобусных остановках.


«Что это за реклама на автобусных остановках?» спрашивает Сандра на сайте «Х». Правда? Это «ру» в конце было особенно «кусачим». Но, возможно, этому есть разумное объяснение...

Ричард: Propastop.org - это волонтерский проект, базирующийся в Эстонии и занимающийся борьбой с дезинформацией и пропагандой.

Светлана: Конечно, стирка белья в цветах флага - это совпадение, оно не дает намека.

Паулис: «Аромат голубых цветов»? Наверное, против гомосексуальности. Вот что означает содержание. Латвийский флаг из полотенец и русский? Это форма. Пусть знают, откуда ноги растут.

Endless: Почему в Латвии до сих пор разрешена русская реклама на улицах?!

Mathway: Около полугода назад они начали рекламироваться на Facebook, насколько я мог заметить, общение было довольно «своеобразным», на вопрос, кому принадлежит Крым, так и не было получено ответа....

Tobi: LV очень печется по этому поводу, потому что дезинформация и ее пропаганда - это единственное, на чем держится правительство и страна.

Люди также пишут, что подобные плакаты (цвет полотенца соответствует цветам эстонского национального флага) можно увидеть в Эстонии.

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Комментарии (0) 31 реакций
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Стрелял по группе полицейских: в суд направлено дело пьяного дебошира

Важно 14:14

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Прокуратура направила в Земгальский районный суд уголовное дело, в котором мужчина обвиняется в нападении на представителей власти, умышленном причинении тяжких телесных повреждений и покушении на убийство при особо отягчающих обстоятельствах, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Прокуратура направила в Земгальский районный суд уголовное дело, в котором мужчина обвиняется в нападении на представителей власти, умышленном причинении тяжких телесных повреждений и покушении на убийство при особо отягчающих обстоятельствах, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

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«В Риге ещё был застой-застой»: актер Андрис Лиелайс об отъезде в Москву и возвращении домой

Новости Латвии 14:07

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Информационное пространство в России за последние десятилетия испытало огромную трансформацию от ельцинской свободы мнений и собраний до постепенно сужающегося спектра разрешенных тем и политической повестки. Гласность и открытость проявились там раньше, чем в Латвии, но теперь они у российской аудитории не востребованы, рассказал актер и продюсер Андрис Лиелайс, реэмигрировавший в Латвию в 2022 году, пишет LSM+ со ссылкой на ЛР4.   

Информационное пространство в России за последние десятилетия испытало огромную трансформацию от ельцинской свободы мнений и собраний до постепенно сужающегося спектра разрешенных тем и политической повестки. Гласность и открытость проявились там раньше, чем в Латвии, но теперь они у российской аудитории не востребованы, рассказал актер и продюсер Андрис Лиелайс, реэмигрировавший в Латвию в 2022 году, пишет LSM+ со ссылкой на ЛР4.   

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Необходимо оказать противодействие теневому флоту России: Ринкевич на саммите

Новости Латвии 13:49

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НАТО должна усилить присутствие в Балтийском море и оказать противодействие теневому флоту России, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который во вторник участвует в саммите стран НАТО в регионе Балтийского моря в Хельсинки.

НАТО должна усилить присутствие в Балтийском море и оказать противодействие теневому флоту России, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич, который во вторник участвует в саммите стран НАТО в регионе Балтийского моря в Хельсинки.

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Безопасность Балтийского моря крайне важна: премьер-министр Швеции

Мир 13:43

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Безопасность Балтийского моря крайне важна для Швеции, сказал премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон во вторник, прибыв в Хельсинки на организованный Финляндией и Эстонией саммит стран НАТО в регионе Балтийского моря.

Безопасность Балтийского моря крайне важна для Швеции, сказал премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон во вторник, прибыв в Хельсинки на организованный Финляндией и Эстонией саммит стран НАТО в регионе Балтийского моря.

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НАТО начинает миссию мониторинга Baltic Sentry в Балтийском море

Мир 13:33

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НАТО в связи с произошедшими за последние месяцы повреждениями подводных морских кабелей начинает в Балтийском море миссию мониторинга, сообщил генеральный секретарь альянса Марк Рютте во вторник в Хельсинки.

НАТО в связи с произошедшими за последние месяцы повреждениями подводных морских кабелей начинает в Балтийском море миссию мониторинга, сообщил генеральный секретарь альянса Марк Рютте во вторник в Хельсинки.

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Не пригодилось? В Банке Латвии в прошлом году обменяли на евро фантастическую сумму в латах

Важно 13:30

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В Банке Латвии в прошлом году был произведен обмен 533 900 латов на 759 700 евро, что на 12,7% меньше, чем в 2023 году, сообщили агентству ЛЕТА в центральном банке.

В Банке Латвии в прошлом году был произведен обмен 533 900 латов на 759 700 евро, что на 12,7% меньше, чем в 2023 году, сообщили агентству ЛЕТА в центральном банке.

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Из-за подозрительного дрона на полчаса закрыли аэропорт «Рига»: самолёты направили в другие аэропорты

Важно 13:18

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В понедельник вечером три самолета, которые должны были приземлиться в аэропорту Риги, были перенаправлены в другие аэропорты из-за подозрительного беспилотника, обнаруженного на пути следования самолетов, пишет Jauns.lv.

В понедельник вечером три самолета, которые должны были приземлиться в аэропорту Риги, были перенаправлены в другие аэропорты из-за подозрительного беспилотника, обнаруженного на пути следования самолетов, пишет Jauns.lv.

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