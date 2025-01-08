Он напоминает, что городская дума приняла решение о переименовании нескольких улиц, чтобы в Риге не осталось названий, связанных с Россией. Также по требованию самоуправления были демонтированы вывески торгового центра «Минск», учитывая тот факт, что Беларусь уже несколько лет поддерживает военную агрессию России против Украины.

Зная об этих усилиях и публичных заявлениях, люди удивляются своеобразным рекламным щитам на автобусных остановках.



«Что это за реклама на автобусных остановках?» спрашивает Сандра на сайте «Х». Правда? Это «ру» в конце было особенно «кусачим». Но, возможно, этому есть разумное объяснение...

Ричард: Propastop.org - это волонтерский проект, базирующийся в Эстонии и занимающийся борьбой с дезинформацией и пропагандой.

Светлана: Конечно, стирка белья в цветах флага - это совпадение, оно не дает намека.

Паулис: «Аромат голубых цветов»? Наверное, против гомосексуальности. Вот что означает содержание. Латвийский флаг из полотенец и русский? Это форма. Пусть знают, откуда ноги растут.

Endless: Почему в Латвии до сих пор разрешена русская реклама на улицах?!

Mathway: Около полугода назад они начали рекламироваться на Facebook, насколько я мог заметить, общение было довольно «своеобразным», на вопрос, кому принадлежит Крым, так и не было получено ответа....

Tobi: LV очень печется по этому поводу, потому что дезинформация и ее пропаганда - это единственное, на чем держится правительство и страна.

Люди также пишут, что подобные плакаты (цвет полотенца соответствует цветам эстонского национального флага) можно увидеть в Эстонии.