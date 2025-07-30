Дмитрий Хрусталев устроил пьяный дебош в самолете: полиция сняла телеведущего с рейса

Пользователи Сети сообщают, что Дмитрий Хрусталев устроил пьяный дебош на борту самолета авиакомпании «Россия». Все произошло в понедельник, когда комик занял свое место в салоне воздушного судна SU-6314, следовавшего из Калининграда в Москву. Пассажиры отмечают, что телеведущий уже был навеселе, и предусмотрительно сказали об этом бортпроводникам.

Оказалось, что еще перед посадкой на рейс на Хрусталева пожаловались пассажиры с детьми — он громко выражал недовольство перед стойкой регистрации. Затем он шатающейся походкой прошел в салон, а когда бортпроводницы попросили у него посадочный талон, то услышали непечатные выражения.

«Ты, дура, хорошо подумала? Проведи, блин, меня до кресла», — в весьма грубой форме выразил свои претензии Хрусталев, несмотря на то, что рядом были другие пассажиры и маленькие дети.

Как свидетельствуют очевидцы, место у юмориста было в бизнес-классе — 1А. Стюардесса, четко выполняя инструкции, тут же отправилась к командиру экипажа, чтобы сообщить об инциденте. В этот момент Хрусталев дошел до зоны бизнес и уселся в кресло 1 °F.

В итоге успокаивали буйного пассажира уже сотрудники полиции, прибывшие по сигналу экипажа. Правоохранители приняли решение снять Хрусталева с рейса и вскоре уже передали его сотрудникам службы безопасности в аэропорту. Затем кресло, где сидел шоумен, осмотрели и борт благополучно полетел в Москву, но уже без телезвезды.