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Дмитрий Хрусталев устроил пьяный дебош в самолете: полиция сняла телеведущего с рейса

СтарХит 30 июля, 2025 17:26

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После закрытия «Вечернего Урганта» Дмитрий Хрусталев не остался без работы: стал вести телешоу, концерты, корпоративы. График у шоумена сегодня плотный как никогда. Возможно, поэтому Дмитрий накопил стресс.

Пользователи Сети сообщают, что Дмитрий Хрусталев устроил пьяный дебош на борту самолета авиакомпании «Россия». Все произошло в понедельник, когда комик занял свое место в салоне воздушного судна SU-6314, следовавшего из Калининграда в Москву. Пассажиры отмечают, что телеведущий уже был навеселе, и предусмотрительно сказали об этом бортпроводникам.

Оказалось, что еще перед посадкой на рейс на Хрусталева пожаловались пассажиры с детьми — он громко выражал недовольство перед стойкой регистрации. Затем он шатающейся походкой прошел в салон, а когда бортпроводницы попросили у него посадочный талон, то услышали непечатные выражения.

«Ты, дура, хорошо подумала? Проведи, блин, меня до кресла», — в весьма грубой форме выразил свои претензии Хрусталев, несмотря на то, что рядом были другие пассажиры и маленькие дети.

Как свидетельствуют очевидцы, место у юмориста было в бизнес-классе — 1А. Стюардесса, четко выполняя инструкции, тут же отправилась к командиру экипажа, чтобы сообщить об инциденте. В этот момент Хрусталев дошел до зоны бизнес и уселся в кресло 1 °F.

 В итоге успокаивали буйного пассажира уже сотрудники полиции, прибывшие по сигналу экипажа. Правоохранители приняли решение снять Хрусталева с рейса и вскоре уже передали его сотрудникам службы безопасности в аэропорту. Затем кресло, где сидел шоумен, осмотрели и борт благополучно полетел в Москву, но уже без телезвезды.

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