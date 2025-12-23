Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Для укрепления культурного пространства на латышском языке: Фонд общественной интеграции раздал деньги

Редакция PRESS 23 декабря, 2025 12:35

Новости Латвии 0 комментариев

Совет Фонда общественной интеграции (ФОИ) одобрил принципы распределения средств по программе Фонда поддержки средств массовой информации (ФПСМИ) "Поддержка национальных средств массовой информации для создания социально значимого контента и укрепления национального культурного пространства на латышском языке", частично сохранив прежний порядок.

Гарантированное финансирование для каждой категории основных форматов СМИ будет выделено из средств, доступных в рамках конкурса, на который подана заявка СМИ. После выделения гарантированного финансирования оставшиеся средства будут распределены между подавшими заявки СМИ независимо от их формата.

Минимальное гарантированное финансирование для аудиовизуальных электронных СМИ составляет 350 000 евро, для аудиоэлектронных СМИ - 250 000 евро, для печатных изданий - 265 000 евро, для интернет-сайтов - 250 000 евро, что в целом составляет 1,115 млн евро.

Оставшееся конкурсное финансирование в размере 999 198 евро будет распределено между СМИ независимо от формата. На этом этапе каждое СМИ может подать до трех макро- и трех микропроектов, но отобраны будут не более двух макро- и двух микропроектов. На один макропроект может быть выделено до 100 000 евро, на микропроект - до 50 000 евро. Таким образом, максимальное финансирование для одного СМИ составит 300 000 евро.

В настоящее время ФОИ утвердил положения трех из четырех конкурсов ФПСМИ - "Поддержка для создания региональных новостей в 2026 году", "Предвыборные дискуссии в телепрограммах электронных СМИ" и "Программа поддержки региональных, местных СМИ, СМИ диаспоры и совместных проектов".

Пришла за посылкой, а её уже выдали другому: случай в Latvijas Pasts
Важно

Пришла за посылкой, а её уже выдали другому: случай в Latvijas Pasts

Билингвальный скандал в автобусе: хочешь командовать — езжай на такси
Важно

Билингвальный скандал в автобусе: хочешь командовать — езжай на такси (2)

У нас ещё не всё так плохо: опубликован список средних пенсий по Европе
Важно

У нас ещё не всё так плохо: опубликован список средних пенсий по Европе

Сын депутата из СЗК получил 15 лет тюрьмы

Важно 14:37

Важно 0 комментариев

Рижский городской суд приговорил сына депутата от СЗК Яниса Диневича  - Дага Диневича к 15 годам лишения свободы и семи годам и шести месяцам пробационного надзора за похищение бывшей подруги и её многократное изнасилование, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Рижский городской суд приговорил сына депутата от СЗК Яниса Диневича  - Дага Диневича к 15 годам лишения свободы и семи годам и шести месяцам пробационного надзора за похищение бывшей подруги и её многократное изнасилование, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Загрузка

Барташевич предлагает передать концертный зал Gors в государственное управление

Новости Латвии 14:26

Новости Латвии 0 комментариев

Резекненское самоуправление предлагает передать концертный зал Gors в управление государству — об этом сегодня сообщил мэр города Александр Барташевич («Вместе для Латвии»/«Латвия на первом месте»). Он пояснил, что такое решение принято после публично прозвучавших опасений по поводу планов самоуправления изменить модель управления концертным залом. Мэр также уточнил, что, по его подсчетам, за объект еще нужно выплатить кредит в размере примерно 3–4 миллионов евро, и самоуправление готово делать это самостоятельно, пишет LSM+.

Резекненское самоуправление предлагает передать концертный зал Gors в управление государству — об этом сегодня сообщил мэр города Александр Барташевич («Вместе для Латвии»/«Латвия на первом месте»). Он пояснил, что такое решение принято после публично прозвучавших опасений по поводу планов самоуправления изменить модель управления концертным залом. Мэр также уточнил, что, по его подсчетам, за объект еще нужно выплатить кредит в размере примерно 3–4 миллионов евро, и самоуправление готово делать это самостоятельно, пишет LSM+.

На Домской 1500 евро за место: всё меньше ремесленников стремится на Рождественский базарчик

Всюду жизнь 14:26

Всюду жизнь 0 комментариев

В этом году рижане и гости города вновь отправляются за праздничным настроением и подарками на Домскую площадь, где уже в двадцать пятый раз проходит рождественская ярмарка. Ярмарка собрала весьма внушительный круг торговцев - в ней участвуют более 80 предпринимателей, ремесленников и домашних производителей.

В этом году рижане и гости города вновь отправляются за праздничным настроением и подарками на Домскую площадь, где уже в двадцать пятый раз проходит рождественская ярмарка. Ярмарка собрала весьма внушительный круг торговцев - в ней участвуют более 80 предпринимателей, ремесленников и домашних производителей.

Минэкономики огласил свои приоритеты на 2026-ой год

Новости Латвии 14:06

Новости Латвии 0 комментариев

Приоритетами Минэкономики в 2026 году будут содействие инвестициям и экспорту и снижение административной нагрузки, сообщили агентству ЛЕТА в министерстве.

Приоритетами Минэкономики в 2026 году будут содействие инвестициям и экспорту и снижение административной нагрузки, сообщили агентству ЛЕТА в министерстве.

PTAC оштрафовал West Kredit на 50 000 евро

Важно 13:58

Важно 0 комментариев

Центр защиты прав потребителей (PTAC, ЦЗПП) за недостаточную оценку платежеспособности клиентов применил к АО "West Kredit" штраф в размере 50 000 евро, сообщили агентству ЛЕТА в центре.

Центр защиты прав потребителей (PTAC, ЦЗПП) за недостаточную оценку платежеспособности клиентов применил к АО "West Kredit" штраф в размере 50 000 евро, сообщили агентству ЛЕТА в центре.

Cамолёт-призрак: забытый Boeing 737 нашли 13 лет спустя

Всюду жизнь 13:46

Всюду жизнь 0 комментариев

Звучит как анекдот, но это официально подтверждённая история. Авиакомпания Air India признала, что на 13 лет забыла о существовании собственного самолёта — грузового Boeing 737-200.

Звучит как анекдот, но это официально подтверждённая история. Авиакомпания Air India признала, что на 13 лет забыла о существовании собственного самолёта — грузового Boeing 737-200.

Пришла за посылкой, а её уже выдали другому: случай в Latvijas Pasts

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

Какое-то время назад в социальных сетях появился рассказа о неприятном инциденте, произошедшем при получении посылки в клиентском центре “Latvijas Pasts” — “Alojas kvartāls”. Предназначенная женщине посылка была выдана совершенно постороннему человеку.

Какое-то время назад в социальных сетях появился рассказа о неприятном инциденте, произошедшем при получении посылки в клиентском центре "Latvijas Pasts" — "Alojas kvartāls". Предназначенная женщине посылка была выдана совершенно постороннему человеку.

