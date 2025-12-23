Для укрепления культурного пространства на латышском языке: Фонд общественной интеграции раздал деньги

Гарантированное финансирование для каждой категории основных форматов СМИ будет выделено из средств, доступных в рамках конкурса, на который подана заявка СМИ. После выделения гарантированного финансирования оставшиеся средства будут распределены между подавшими заявки СМИ независимо от их формата.

Минимальное гарантированное финансирование для аудиовизуальных электронных СМИ составляет 350 000 евро, для аудиоэлектронных СМИ - 250 000 евро, для печатных изданий - 265 000 евро, для интернет-сайтов - 250 000 евро, что в целом составляет 1,115 млн евро.

Оставшееся конкурсное финансирование в размере 999 198 евро будет распределено между СМИ независимо от формата. На этом этапе каждое СМИ может подать до трех макро- и трех микропроектов, но отобраны будут не более двух макро- и двух микропроектов. На один макропроект может быть выделено до 100 000 евро, на микропроект - до 50 000 евро. Таким образом, максимальное финансирование для одного СМИ составит 300 000 евро.

В настоящее время ФОИ утвердил положения трех из четырех конкурсов ФПСМИ - "Поддержка для создания региональных новостей в 2026 году", "Предвыборные дискуссии в телепрограммах электронных СМИ" и "Программа поддержки региональных, местных СМИ, СМИ диаспоры и совместных проектов".