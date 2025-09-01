Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 12. Сентября Завтра: Erna, Eva, Evita
Доступность

Длинные выходные 2026-го: как спланировать отпуск?

© Mixnews 1 сентября, 2025 14:42

Для настроения 0 комментариев

Мечтаете о дополнительном отдыхе в 2026 году, но отпуск ограничен? В Латвии грядёт внушительный набор длинных выходных, а Министерство благосостояния уже предложило переносы рабочих дат - чтобы вы могли отдыхать без лишнего расхода отпускных, пишет mixnews.lv.

Готовые длинные выходные - просто присаживайтесь и считайте дни

По официальному календарю:

1 января (четверг) - Новый год. Если взять выходной 2 января, получится почти укомплектованный отдых: 1–4 января.

3–6 апреля - Пасхальные праздники: Страстная пятница, Пасха и Пасхальный понедельник.

1–4 мая - Первомай совпадает с выходным (пятница), а 4 мая - День восстановления независимости.

23–24 июня - Лиго и Яни, традиционные латвийские летние праздники солнцестояния: вторник и среда.

18 ноября - День провозглашения Республики, в 2026 году - среда. Также можно подумать о «выжимании» дополнительного дня отпуска.

24–26 декабря - Рождество: четверг, пятница, суббота.

31 декабря (четверг) - канун Нового года - ещё один шанс для удлинённого отдыха.

По предложению Минблага будут перенесены рабочие дни:

2 января (пятница) на 17 января (суббота).

22 июня (понедельник) на 27 июня (суббота).

Как сэкономить отпуск: готовые комбинации

1–4 января - 4 дня отдыха при всего 1 отпускном.

3–6 апреля - вообще без отпускных.

1–4 мая - опять столько же.

20–24 июня -  можно отдохнуть с выходным в понедельник.

24–27 декабря - Рождественская смена, выгодно в плане времени.

31 декабря – 3 января - если взять 28–30 декабря, вы отдохнете с праздниками в стильном финале года.

...В Латвии стандартный отпуск - 20 дней, и многие работники могут перенести до 2 недель на следующий год. Поэтому грамотное разбивание отдыха способно значительно повысить его эффективность и удовольствие.

Вывод:

2026 год - это тот самый момент, когда экономно и эффективно можно «вытянуть» отпуск. Планируя заранее и пользуясь переносами рабочих дней, можно выжать максимум из каждого выходного. Зафиксируйте длинные выходные в календаре и наслаждайтесь отдыхом - не прося полгода отпуска у начальства.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 23:40 12.09.2025
НАТО запускает операцию «Восточный дозор» после инцидента в Польше
Bitnews.lv 2 часа назад
Пациентка показала шокирующие фото операционной в Риге
Bitnews.lv 7 часов назад
Латвия: найдем российских бизнесменов — можем наказать
Sfera.lv 7 часов назад
Погода: возможны грозы
Sfera.lv 8 часов назад
Нидерланды: горожане-патриоты
Sfera.lv 8 часов назад
Айнар Шлесерс и паром: история, в которой слова политика так явно расходятся с делами
Bitnews.lv 8 часов назад
Гатис Титовс из Circle K Latvia прогнозирует снижение цен на топливо
Bitnews.lv 9 часов назад
Дания: жизнь под красным флагом с белым крестом
Sfera.lv 11 часов назад

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Важно 21:40

Важно 0 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Читать
Загрузка

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Мир 21:38

Мир 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Читать

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Важно 21:38

Важно 0 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Читать

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Важно 21:07

Важно 0 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Читать

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 0 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Читать

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Важно 21:06

Важно 0 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Читать

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

Бизнес 21:01

Бизнес 0 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

Читать