Длинные выходные 2026-го: как спланировать отпуск?

Готовые длинные выходные - просто присаживайтесь и считайте дни
По официальному календарю:
1 января (четверг) - Новый год. Если взять выходной 2 января, получится почти укомплектованный отдых: 1–4 января.
3–6 апреля - Пасхальные праздники: Страстная пятница, Пасха и Пасхальный понедельник.
1–4 мая - Первомай совпадает с выходным (пятница), а 4 мая - День восстановления независимости.
23–24 июня - Лиго и Яни, традиционные латвийские летние праздники солнцестояния: вторник и среда.
18 ноября - День провозглашения Республики, в 2026 году - среда. Также можно подумать о «выжимании» дополнительного дня отпуска.
24–26 декабря - Рождество: четверг, пятница, суббота.
31 декабря (четверг) - канун Нового года - ещё один шанс для удлинённого отдыха.
По предложению Минблага будут перенесены рабочие дни:
2 января (пятница) на 17 января (суббота).
22 июня (понедельник) на 27 июня (суббота).
Как сэкономить отпуск: готовые комбинации
1–4 января - 4 дня отдыха при всего 1 отпускном.
3–6 апреля - вообще без отпускных.
1–4 мая - опять столько же.
20–24 июня - можно отдохнуть с выходным в понедельник.
24–27 декабря - Рождественская смена, выгодно в плане времени.
31 декабря – 3 января - если взять 28–30 декабря, вы отдохнете с праздниками в стильном финале года.
...В Латвии стандартный отпуск - 20 дней, и многие работники могут перенести до 2 недель на следующий год. Поэтому грамотное разбивание отдыха способно значительно повысить его эффективность и удовольствие.
Вывод:
2026 год - это тот самый момент, когда экономно и эффективно можно «вытянуть» отпуск. Планируя заранее и пользуясь переносами рабочих дней, можно выжать максимум из каждого выходного. Зафиксируйте длинные выходные в календаре и наслаждайтесь отдыхом - не прося полгода отпуска у начальства.