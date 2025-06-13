Детская больница просит родителей не везти детей с клещами к ним: вытаскивайте самостоятельно

Во-первых, клеща можно и нужно удалить самостоятельно. Это не требует медицинской помощи, достаточно аккуратности и знаний. Инструкцию легко найти в интернете. Не надо везти ребёнка в больницу из-за того, что вам просто страшно.

Во-вторых, анализы крови "на всякий случай" — бессмысленны, если нет симптомов. Особенно спустя недели после укуса. Зачем пугать себя и ребёнка результатами, которые ничего не значат без клинической картины?

Несмотря на широкую доступность платного тестирования клещей на выявление различных инфекций, с медицинской точки зрения такое тестирование имеет небольшую ценность, так как результаты не повлияют на дальнейшую тактику. Многие утверждают, что, узнав, что клещ не был заражен, они обретают душевное спокойствие. Но согласно общедоступной статистике, только около половины тех людей, которые лечились от клещевого энцефалита, заметили укус клеща.

Главное — не паниковать, наблюдать за состоянием ребёнка и доверять врачам, а не слухам. Ведь клещ — это неприятность, но не повод для истерики. Разумная реакция — лучшая защита.