Дети скоро будут играть «умными» кубиками — Lego назвало это прорывом десятилетия!

Новые кубики и минифигурки оснащены встроенной электроникой, которая распознаёт движение и реагирует световыми и звуковыми эффектами в реальном времени. Элементы могут «общаться» друг с другом через Bluetooth, а зарядка осуществляется с помощью индукционных катушек — без проводов и батареек, которые нужно менять вручную.

По словам представителей Lego, система позволяет точно определять положение деталей в конструкции и создавать интерактивные сценарии игры без использования экранов. В компании подчёркивают, что цель разработки — предложить детям альтернативу планшетам и смартфонам, сохранив при этом физическую игру с кубиками.

Новая платформа получила название Smart Play System. Lego считает её самым радикальным обновлением своих игрушек за последние десятилетия. В рамках запуска показали и «умные» минифигурки, в том числе персонажей из серии Star Wars, каждая из которых обладает собственным набором реакций и «характером».

Продажи новых умных наборов Lego планирует начать в марте 2026 года.