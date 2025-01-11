С 8 января 2025 года в аквапарке Līvu только два типа билетов – комфортный и кратковременный. Такие перемены объясняются тем, что теперь не придется долго стоять в очереди и выбирать наиболее подходящий вид билета, а потом не нужно будет постоянно следить за временем посещения.

Комфортный билет – доступен для покупки в любое время дня и позволяет наслаждаться отдыхом без спешки, хоть весь день.

Кратковременный билет – продается только вечером и не ранее, чем за 3 часа до закрытия аквапарка.

Причем разница в цене между видами билетов не очень большая - билет на целый день для взрослого человека стоит 39,50, а кратковременный - 36,50.

С 8 января цены на билеты в аквапарк одинаковые как в будние дни, так и в выходные и праздничные дни. Каждый день работает максимальное количество аттракционов.

В TikTok уже вовсю обсуждают как отмену семейных билетов, так и рост цен. Многие сошлись во мнении, что дешевле съездить в Эстонию и Литву и получить куда более приятный опыт.

"Раз в год, уже как традиция, день рождения ребенка отмечали там. Семейный билет на четверых человек стоил 95-99 евро на весь день. Видимо, придется место традиции менять"

"135 евро семьей теперь... Дешевле в Тарту или Пярну доехать"

"Дешевле в Турцию или Египет на неделю слетать, если семья большая"

"Скоро они разорятся с такими ценами, ну блин - это не отдых для семьи, за эти деньги лучше реально в Эстонию поехать, либо в Литву, учитывая топливо, будет дешевле"

"Давно уже все в Эстонию ездят, вся поездка дешевле выходит""