Время для себя – важнейший вклад женщины в свое здоровье
19 марта, 2026 15:16

Как женщине найти баланс между профессиональной удовлетворенностью, домашними работами, отношениями, ребенком и собственным самочувствием?

Возможно, именно весна побудит основательнее позаботиться о себе и предаться радостям – это отличная пора, чтобы полюбить себя. Как? Делая то, что может помочь сохранить хорошее качество жизни в любом возрасте женщины.

Подушка безопасности для здоровья – регулярное посещение гинеколога

«Правильнее всего – отправляться на консультацию к гинекологу ежегодно без какой бы то ни было причины и делать это независимо от возраста», – говорит гинеколог клиники Veselības centru apvienība (VCA) Аура Ольга Плиско. На основании беседы и результатов осмотра гинеколог может принять решение о необходимости дополнительных исследований и консультации еще какого-либо специалиста.

«Гинеколога непременно стоит посетить, если случается столкнуться с болями в нижней части живота, нерегулярным, избыточными или болезненными менструациями, дискомфортом во время интимной близости, зудом и жжением в районе половых органов или изменениями выделений из влагалища, – поясняет врач и подчеркивает, что надо обязательно заботиться и о здоровье груди. – Женщинам в возрасте до 40 лет рекомендуется проходить ультрасонографию груди раз в год, если имеются известные факторы риска или уже констатирована какая-то проблема. По достижении 40 лет надо минимум раз в два года проходить маммографию, а по необходимости – ультрасонографию.

Каждая женщина, достигшая 50 лет, раз в два года получает приглашение сделать маммографию в рамках оплаченного государством скрининга. Для пожилых женщин маммографическое исследование может быть достаточным, однако это решает врач. Может также понадобиться трехмерное (3D) исследование молочных желез (маммография) с помощью томосинтеза. Это обследование может дать более точную информацию, что позволит быстрее выявить подозрительные изменения и возможные патологии молочных желез, кроме того, оно позволяет исследовать грудь с плотной структурой кожи. Женщина в любом возрасте должна раз в месяц делать проверку груди.

Сексуально активным женщинам рекомендуется сдавать анализы на сексуально-трансмиссивные инфекции, в том числе на хламидиоз. Хламидии часто остаются незамеченными, однако они могут привести к воспалению тазовых органов – матки, маточных труб, яичников, что, в свою очередь, может привести, например, к бесплодию, спонтанному аборту, внематочной беременности».

Женщине следует чувствовать себя красивой и здоровой независимо от данных в паспорте. «Есть проблемы, которые становятся актуальнее с увеличением возраста, особенно в период менопаузы, что осложняет интимную жизнь и создает чувство дискомфорта. Может появиться атрофический кольпит, или вагинит (воспаление слизистой влагалища, сопровождаемое зудом, болями и выделениями). К этому приводит уменьшение уровня эстрогенов. Данную проблему можно решить различными способами, в том числе с использованием лазерной процедуры MonaLisa Touch – она обновляет слизистую влагалища, уменьшает дискомфорт и улучшает качество жизни. К тому же эта процедура безболезненная и длится всего 20 минут».

Время для золотого стандарта профилактики – анализов!

Лабораторные исследования позволяют своевременно заметить изменения состояния здоровья, объективно оценить как активность обмена веществ и реакции на воспаление, так и гормональный баланс и работу органов. Поэтому рекомендуется сдавать профилактические анализы минимум раз в год. Их может назначить семейный врач, однако обследование можно пройти и без направления врача. «Чтобы было легче ориентироваться в необходимых исследованиях, мы предлагаем разработанные специально для женщин комплекты анализов для различных потребностей – например, скрининг гормонов и витаминов или анализы для женщин в период пременопаузы и менопаузы» – поясняет руководитель лаборатории Centrālā laboratorija, врач Яна Осите.

К основным профилактическим исследованиям относятся полный анализ крови, анализ на показатель воспаления, С-реактивный белок и биохимические показатели, проверка печени, почек, показатели холестерина и уровень глюкозы. Полный анализ крови позволяет оценить общее состояние организма, способность транспортировать кислород, бороться с инфекциями и обеспечивать свертываемость крови. Этот анализ важен для диагностирования анемии, или малокровия, инфекций, воспалительных процессов и заболеваний крови, а также оценки работы иммунной системы. В свою очередь, биохимические показатели позволяют своевременно заметить нарушения метаболизма углеводов или повышенный риск сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, а также проблемы с печенью и почками. «Изменения, которые констатируются на ранней стадии, часто можно корректировать с помощью изменения образа жизни и рациона, именно поэтому анализы следует сдавать и в том случае, если нет никаких симптомов», – подчеркивает Яна Осите.

Кроме того, для женщин важен контроль гормонального баланса. Эндокринологи и гинекологи советуют регулярно проверять уровень половых и щитовидных гормонов, поскольку они влияют на регулярность менструального цикла, состояние кожи и волос, самочувствие, а также фертильность. Если есть жалобы на нарушения менструального цикла, фертильность, внезапное прибавление веса или выраженные проблемы с кожей, часто назначают лабораторно проверить уровень эстрогена, пролактина и других гормонов. Регулярные анализы помогают своевременно заметить изменения состояния здоровья и позволяют врачу принять точные решения о дальнейшем обследовании или лечении. Для женщин очень важно поддерживать оптимальный уровень витамина D, а единственный способ убедиться в том, что уровень достаточный, – анализы.

Забота нужна также телу и коже

Стоит подумать и о том, что необходимо телу, чтобы в нем чувствовать себя хорошо. Современные технологии предлагают широкие возможности (правда, они не заменяют здоровый образ жизни и повседневное полезное питание!). Например, одна из самых современных микроволновых технологий, которая помогает решать такие часто встречаемые эстетические проблемы, – это Onda Plus Coolwaves ®. Глубокое микроволновое воздействие уничтожает жировые клетки, и они естественным образом выводятся из организма, тем самым уменьшается целлюлит и улучшается тонус кожи.

В свою очередь, чтобы придать коже лица более молодой вид, возможно, может пригодиться, например, процедура OxyGeneo. Она объединяет глубокую очистку, доставку кислорода и интенсивное питание, в результате чего улучшается текстура кожи, уменьшается возрастная пигментация, к тому же процедура стимулирует естественную выработку коллагена.

Используйте формулу фармацевта для весеннего пробуждения!

Фармацевт Mēness aptieka Эрика Петерсоне советует выбирать соответствующие качественные средства по уходу за кожей весной, ведь кожа нуждается и в питании, и в увлажнении. «Если кожа глубоко увлажнена, она становится эластичной и успешно справляется с температурными колебаниями в любое время года». Увлажняющий крем будет содержать растворимые в воде вещества, которые, покрывая кожу, абсорбируют воду. К увлажнителям относятся глицерин, мочевина, гиалуроновая кислота, а также экстракты различных растений. Состав питательного крема будет другим, там, скажем, будут минеральные масла, вазелин, пчелиный воск, соевое масло, что образует проницаемую для воздуха защитную прозрачную пленку.

Перед нанесением крема для лица необходимо очистить кожу. «Лучшие средства для очистки кожи – мицеллярная вода и мицеллярный лосьон. Только после этого можно кожу покрывать кремом. Рекомендую для ухода за кожей лица выбирать дермакосметику, которая доступна в аптеках», – говорит фармацевт и напоминает, что кожа рук и стоп будет благодарна, если вы введете ежевечерний ритуал – нанесение насыщенного питательного крема толстым слоем. Тут подойдет крем, который для использования в дневное время был бы слишком жирным и насыщенным. Обычно в составе такого крема – вазелин, минеральные масла, поэтому именно перед сном он будет идеальным – будет впитываться постепенно и предоставит сухой коже рук и стоп глубокую защиту.

Удобным и полезным в применении может быть масло для душа – оно одновременно и моет, и увлажняет кожу. Если кожа не является выраженно сухой, возможно, после применения масла для душа ее не требуется дополнительно увлажнять. Фармацевт напоминает – нужно убедиться, что особенно важно для весны, в том, что повседневный крем для лица содержит защитные фильтры SPF. Они защищают кожу от старения и образования пигментации. «Дневной мейкап имеет небольшое дополнительное преимущество – тональный крем и пудра образуют небольшой защитный слой. SPF имеется в составе почти всех тональных кремов. Однако чтобы весной длительно и безопасно находиться на солнце, этого будет недостаточно, нужны защитные кремы».

«И еще – не забываем, что витамин A делает кожу женщины более эластичной, витамины B участвуют в ее восстановлении, витамин C – это наш натуральный антиоксидант, а обновляться тканям помогает витамин E! Витамин E, или токоферол – это мощный антиоксидант, которые стимулирует обмен веществ и замедляет старение, он отвечает за привлекательность и сексуальность женщины и участвует в образовании эстрогена. В свою очередь, железо предотвращает выпадение волос и расщепление ногтей, а цинк отвечает за то, чтобы кожа была здоровой. Так что нельзя ни на один день забывать о полноценном рационе, а если ощущаете, что какого-то витамина все же может не хватать, за советом лучше обратиться к фармацевту», – желая яркой и здоровой весны, напоминает Эрика Петерсоне.