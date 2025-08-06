Дешевле уже не будет: очередная попытка продать Дом Москвы

Аукцион начнется в пятницу, 8 августа, и завершится 8 сентября 2025 года в 13.00.

Недвижимость на улице Марияс, 7 состоит из земельного участка площадью 966 квадратных метров и здания на нем.

Стартовая цена аукциона установлена в размере 2,142 миллиона евро, шаг аукциона - 10 000 евро.

Лица, желающие принять участие в аукционе, должны до 28 августа 2025 года внести на расчетный счет VNĪ залоговую сумму в размере 10 % от начальной цены объекта. Объект должен быть оплачен в течение двух недель.

На первом аукционе, который завершился в сентябре 2024 года, Дом Москвы был выставлен на продажу со стартовой ценой 3,57 миллиона евро. Впоследствии стартовая цена была снижена на 20 %, и объект был выставлен на второй аукцион за 2,856 млн евро, а на последующих торгах, завершившихся 9 декабря 2024 года, стартовая цена была снижена до 2,499 млн евро, однако и на этот аукцион не поступило ни одной заявки.

На аукционах, которые завершились 24 февраля, 17 апреля, 26 мая и 14 июля 2025 года, объект был выставлен на продажу со стартовой ценой 2,142 млн евро.