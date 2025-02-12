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Депутаты обеспокоены тем, что некоторые семьи не отмечают важные латвийские праздники

© LETA 12 февраля, 2025 17:51

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

При обсуждении вопроса об учреждении Дня Лачплесиса  в качестве государственного праздника члены комиссии Сейма по правам человека и общественным делам выразили обеспокоенность тем, что есть семьи, которые не отмечают этот важный латвийский праздник.

Представитель «Гражданской инициативы» Андрис Балцерс, который предлагает объявить 11 ноября выходным предоставил депутатам свои аргументы, подчеркнув, что он не настаивает на новом государственном празднике, а скорее на пересмотре существующих государственных праздников.
Представитель Военного музея отметил, что Лачплесис - один из немногих дней в календаре, когда можно праздновать победу, подчеркнув, что 11 ноября становится все более важным для латвийских семей. Представитель музея отметил, что в день, когда 11 ноября выпало на выходной, Военный музей посетили до 13 000 человек.

Даце Кундрате, директор Департамента общественных отношений Министерства обороны, отметила, что 11 ноября - особый день для всего оборонного сектора. У министерства нет конкретной позиции по поводу того, должен ли этот день быть выходным, поскольку он будет отмечаться независимо от того, будет ли объявлен выходной.

Анете Нейланде из Латвийской конфедерации работодателей (LDDK) сказала, что поощрение патриотического воспитания можно только приветствовать, но это политическое решение, может ли страна позволить себе дополнительный выходной день. По словам Нейланде, один выходной обходится стране в 0,4 % от ее валового внутреннего продукта (ВВП).

Латвийский союз свободных профсоюзов убежден, что 11 ноября должно быть выходным, сказал Эгилс Балдзенс, председатель союза.

Расчеты Министерства финансов и Министерства экономики показывают, что влияние праздника в разных отраслях неодинаково, заявили на встрече представители министерств. Например, один выходной день означает около 10-15 миллионов евро недополученных налогов.

По мнению депутата Дидзиса Шмитса, все праздничные дни должны быть «ревизованы», причем как минимум два праздничных дня должны быть отменены. Депутат считает абсурдным, когда государственный праздник выпадает на выходной день - следующий рабочий день является выходным тоже. 

«Эдмундс Юревичс, депутат от «Нового единства», считает, что дискуссии о пересмотре существующих государственных праздников закончатся «ничем». Политик предложил сделать 11 ноября сокращенным рабочим днем, чтобы люди успели прийти на мероприятия в честь Дня Лачплесиса. Это предложение поддержали депутаты Анна Ранцане и Янис Грасбергс. Ранцане сказала, что «было бы прекрасно», если бы День Лачплесиса сделали праздником, но депутаты беспокоятся о тех семьях, которые не празднуют 11 ноября, поэтому их дети не узнают о борьбе за свободу Латвии.


Аугустс Бригманис  напомнил, что однажды евродепутаты установили праздник после бронзовой победы сборной Латвии по хоккею и в день визита в Латвию католического Папы Римского Франциска. Политик ЗЗС считает, что, учитывая скорость, с которой инициатива должна собирать подписи, евродепутаты должны принять это во внимание и установить 11 ноября выходным.

Комиссия решила, что парламентские фракции до 1 марта представят Комиссии видение своих партий относительно дальнейших шагов по вопросу праздников.

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