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«Депутат сельсовета»: народный избранник явился на заседание думы с символом оккупации на груди

Редакция PRESS 26 июня, 2025 16:55

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Недавно избранный депутат думы края Кекава Андис Адатс от политической партии «Латвия на первом месте» (LPV) на своём первом заседании думы появился с значком, на котором было написано «Депутат сельсовета» ( "Ciema padomes deputāts")—  и он напоминает символику Латвийской Советской Социалистической Республики (ЛССР).

В социальных сетях пользователи раскритиковали этот поступок, отмечая, что появление на публичном мероприятии с оккупационной символикой без согласования запрещено, и выразили надежду, что службы безопасности обратят внимание на этот случай. Фотография депутата с этим значком первоначально была опубликована на официальном сайте края Кекава, однако позже её заменили на другое изображение, с которого значок был вырезан, чтобы его больше не было видно.

Кроме значка ЛССР, на пиджаке депутата были приколоты и другие значки, свидетельствующие о широком наборе символики. Рассматривая фотографию, на которой к пиджаку приколота целая серия значков, трудно не вспомнить любовь высшего руководства советской номенклатуры к различным орденам. 

В то же время нужно отметить, что значок ЛССР — это символ, относящийся ко временам советской оккупации Латвии с 1940 по 1991 год, когда страна входила в состав Советского Союза. В латвийском обществе такая символика воспринимается как напоминание об оккупации и часто подвергается резкой критике, поскольку ассоциируется с репрессиями и утраченной независимостью. В настоящее время в Латвии действуют законы «О собраниях, шествиях и пикетах», а также «Закон о безопасности публичных развлекательных и праздничных мероприятий», которые запрещают использование символики СССР и нацистской Германии.

Андис Адатс, родившийся в 1961 году, — один из двух политиков от списка «Латвия на первом месте», избранных в думу Кекавского края. Адатс получил 1035 голосов: 199 — «за» и 105 — «против».

 

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