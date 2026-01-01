Самым разрушительным для здоровья оказался стресс из-за нехватки денег — к такому выводу пришли исследователи, изучавшие влияние хронического стресса на организм человека.

В научных работах, опубликованных в Nature Human Behaviour и JAMA, сравнивались разные источники длительного напряжения: проблемы на работе, семейные конфликты, болезни, социальная изоляция. Финансовая нестабильность снова и снова оказывалась среди самых тяжёлых факторов.

Речь идёт не о бедности как таковой. Ключевым оказался другой механизм — постоянная неопределённость. Когда человек не знает, хватит ли денег на аренду, счета или экстренные расходы, организм не выходит из режима тревоги.

Исследователи зафиксировали прямую связь между финансовым стрессом и:

хронически повышенным уровнем кортизола;

ростом риска сердечно-сосудистых заболеваний;

депрессией и тревожными расстройствами;

ускоренным биологическим старением.

Отдельно отмечается: привычные советы вроде спорта, правильного питания или техник расслабления почти не работают, если человек живёт в состоянии постоянного финансового давления.

Вывод исследователей сформулирован без эмоций, но звучит жёстко: экономическая нестабильность действует на здоровье как долговременная угроза, сравнимая с классическими медицинскими факторами риска.