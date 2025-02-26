Денег уже не хватает: судьба реконструкции Онкологического центра вызывает опасения

Председатель правления Рижской Восточной клинической университетской больницы (РВКУБ) Нормунд Станевич и член правления Харалдс Плаудис на заседании подчеркнули, что ожидают от Минздрава более надежных гарантий, что финансирование проекта ЛОЦ не будет прекращено. При этом финансирования уже не хватает на другие проекты по реконструкции учреждения.

ЛОЦ - один из стационаров РВКУБ. Программа обновления его отделений была начата в 2021 году. В этом году завершена разработка технического проекта, проведена экспертиза проекта, а в феврале отобраны восемь претендентов в рамках первой закупки строительных работ. В марте планируется объявить второй этап закупки строительных работ.

Заключить договор с застройщиком после проведения ценового опроса РВКУБ рассчитывает в течение двух месяцев.

Завершить ремонт отделений ЛОЦ планируется к 2027 году, однако правление больницы прогнозирует, что процесс может завершиться лишь в 2029 году.

Бюджет на реконструкцию центра составляет 32,6 млн евро, включая расходы на строительный и авторский надзор, то есть для строительных работ доступно примерно 30 млн, подтвердили на заседании представители больницы.

Работы предусматривают обновление отделений ЛОЦ с 3-го по 9-й этаж, замену старых лифтов на новые, создание резервного операционного блока на ул. Хипократа, 4, оборудование помещения для коммутатора в подвальном этаже.

Представители РВКУБ назвали главными проблемами проекта растущие строительные издержки и непредвиденные проблемы, возникающие в ходе реализации. Задержать ее могут также публичные закупки и риски обжалования их результатов.

При наиболее оптимистичном сценарии строительные работы в ЛОЦ планируется начать в ближайшие два месяца.

Трудности связаны и с перемещением пациентов в другие отделения на время реконструкции. В план реконструкции пока не включена амбулаторная часть на 1-м и 2-м этажах ЛОЦ, чтобы отделить поток стационарных пациентов от амбулаторных.

Плаудис охарактеризовал план перемещения отделений как "самый крупный переезд больницы в истории Латвии".

Чтобы переезд шел эффективно и не угрожал безопасности пациентов, перевод отделений в новые помещения будет осуществляться в три этапа. На первом этапе будут перенесены хирургические отделения стационара ЛОЦ, на втором этапе состоится перенос хирургических отделений стационара "Гайльэзерс", а на третьем - перемещения отделений облучения, гематологии и солидных опухолей.

Члены правления РВКУБ подчеркнули, что от реализации проекта зависит здоровье и безопасность пациентов, поэтому из-за внешних рисков его нельзя оставить "на полпути" и нужно предусмотреть потенциальное удорожание.

Председатель правления Станевич сообщил, что сейчас в РВКУБ ведется работа над несколькими стратегическими проектами, направленными на общее развитие больницы.

До следующего года также планируется завершить обновление помещений 9-го корпуса стационара "Гайльэзерс" и переоснащение помещений на 1-м и 2-м этаже 10-го корпуса.

К 2028 году планируется завершить первую очередь пристройки к корпусу инфекционных заболеваний и здоровья легких стационара "Гайльэзерс", в то время как на третью очередь средства еще не выделены.

Переоснащение отделения радиологического центра в стационаре "Гайльэзерс" на ул. Хипократа, 2 будет осуществлено в два этапа, при этом вторую очередь планируется завершить в 2026 году.

Представители больницы отметили, что для реализации ряда проектов не хватает финансирования. Например, не найдены средства для строительства амбулаторного центра здоровья и соединительного корпуса. Также нет средств для оборудования многоэтажной парковки с подземным убежищем и вертолетной площадкой.

В конце заседания депутаты договорились повторно обсудить реализации проекта реконструкции ЛОЦ осенью.