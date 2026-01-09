День, когда благодарят собак — официально и всерьёз

Их украшают цветочными гирляндами, на лоб наносят красную тика — знак уважения и благословения — и угощают лучшей едой. Всё это не просто милый обычай, а древний ритуал, берущий своё начало в индуистской традиции.

В Непале собак считают верными спутниками человека и защитниками, а также связывают с богом смерти Ямой — как существ, охраняющих границы между мирами. Поэтому в этот день им говорят «спасибо» — за преданность, защиту и товарищество.

Мир иногда кажется жёстким местом.

Но хотя бы раз в году он останавливается — чтобы погладить собаку и сказать: ты важен.