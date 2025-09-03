Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Демография без здравоохранения — это красивое, но пустое обещание: Абу Мери

3 сентября, 2025

LETA

Демографическая политика без политики здравоохранения - это лишь красивое, но пустое обещание, потому что нельзя строить будущее на основе ослабленного общества, заявил сегодня министр здравоохранения Хосам Абу Мери на встрече с членами правления Латвийского общества врачей.

Как сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве здравоохранения, в ходе переговоров стороны обсудили важные вопросы, связанные с развитием системы здравоохранения, профессиональной ответственностью врачей и улучшением сотрудничества между министерством и профессиональными организациями.

Министр проинформировал врачей о сложном процессе планирования бюджета на следующий год, подчеркнув, что активно поддерживает дискуссию в коалиции о необходимости выделения дополнительных средств для обеспечения доступности и качества медицинских услуг.

Абу Мери также подчеркнул, что приоритетами правительства являются безопасность и демография, но они также должны включать поддержку здравоохранения.

Министр подчеркнул, что инвестиции в здравоохранение играют важную роль в создании фундамента для долгосрочной здоровой жизни, поскольку демография - это не только момент рождения ребенка, но и здоровье родителей задолго до и после него.

"Ребенок не будет расти в здоровой семье, если сами родители живут с хроническими заболеваниями, ожирением, хроническим стрессом и преждевременной потерей трудоспособности", - сказал Абу Мери.

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Загрузка

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

