Демография без здравоохранения — это красивое, но пустое обещание: Абу Мери

Как сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве здравоохранения, в ходе переговоров стороны обсудили важные вопросы, связанные с развитием системы здравоохранения, профессиональной ответственностью врачей и улучшением сотрудничества между министерством и профессиональными организациями.

Министр проинформировал врачей о сложном процессе планирования бюджета на следующий год, подчеркнув, что активно поддерживает дискуссию в коалиции о необходимости выделения дополнительных средств для обеспечения доступности и качества медицинских услуг.

Абу Мери также подчеркнул, что приоритетами правительства являются безопасность и демография, но они также должны включать поддержку здравоохранения.

Министр подчеркнул, что инвестиции в здравоохранение играют важную роль в создании фундамента для долгосрочной здоровой жизни, поскольку демография - это не только момент рождения ребенка, но и здоровье родителей задолго до и после него.

"Ребенок не будет расти в здоровой семье, если сами родители живут с хроническими заболеваниями, ожирением, хроническим стрессом и преждевременной потерей трудоспособности", - сказал Абу Мери.