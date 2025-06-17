Потом он запостил еще один текст: "Итак, Росликова отпустили. Но ведь он был задержан по подозрению в «оказании помощи стране-агрессору»! Если Росликов действительно оказал помощь стране-агрессору, то его нельзя было отпускать! Где еще такое видели, чтобы подозреваемого в столь серьезном преступлении сразу отпускали! Но, может быть, ничего серьезного не произошло?- пишет на своей странице ФБ политолог Сандрис Точс.

Ведь задержание якобы связано с пленарным заседанием Сейма. Неужели этот неудачный жест Росликова в адрес Сейма и есть вся его «помощь стране-агрессору»? Это звучит просто смешно. Но, может быть, все это задержание – не что иное, как политический цирк? Политические игры? С целью повысить популярность Росликова? Кому это выгодно? Если Силиня заявила, что главное – не допустить победы Шлесерса, то, возможно, сейчас создается образ Росликова как героя.

Ведь сам Росликов говорит, что он защищал свой язык. Какова была бы ваша реакция, если бы кто-то сказал, что нужно ограничить ваш язык и даже запретить говорить на нем в общественных местах? Эмоциональная или нет? Ведь даже в советское время никто не запрещал говорить на латышском языке. В недемократическом СССР были и латышские школы, и латышские средние школы, и латышские высшие учебные заведения.

Запретить язык? На такое предложение любой человек может отреагировать эмоционально. Мне кажется, что это задержание может обернуться пасом Росликову. Вы или запугиваете людей, или подталкиваете их к к Росликову. Ведь не ко всем "разжигателям ненависти" применяется принцип равного отношения. Те, кто скрывается под национальными лозунгами, спокойно разжигают - замените слово «русский» на «еврей», почитайте - и вы поймете, о чем идет речь. Это уже граничит с призывом к этническим чисткам или геноциду. И ничего! Латвийское правосудие делает вид, что этого не видит. Поэтому «дело Росликова» своей неадекватностью может только усилить популярность Росликова. Потому что «дела Ланги» нет".

Напомним, что в понедельник служба государственной безопасности (СГБ) задержала и допросила лидера партии "Стабильности!" Алексея Росликова, сообщили агентству ЛЕТА в СГБ.

Кроме того, в понедельник служба также провела уголовно-процессуальные действия на четырех связанных с Росликовым объектах.

В рамках уголовного процесса об оказании помощи государству-агрессору России в ее действиях против Латвии и разжигании национальной вражды и ненависти к Росликову применен статус подозреваемого, а также не связанные с лишением свободы меры пресечения.

"Сегодня единственная санкция, примененная ко мне, - это запрет менять место жительства и выезжать из страны, что, впрочем, даже хорошо - сэкономлю на поездках за границу. Я считаю, что это абсолютно политически мотивированный процесс", - рассказал сам Росликов.

5 июня Росликов был выдворен из зала заседаний парламента. Выступая в дебатах о декларации "Об устранении последствий русификации" Росликов с трибуны Сейма говорил по-русски, что является нарушением регламента парламента. В повышенных тонах депутат заявил, что русскоязычные тоже стояли на баррикадах вместе с латышами, и задал риторический вопрос, что еще будет придумано для русскоязычных - отдельные "закрытые зоны, закон, согласно которому русскоязычные не смогут называть своего ребенка определенным именем, потому что оно русское?".

Он подчеркнул, что в Латвии значительная часть населения - русские, которые ежедневно говорят дома по-русски, но при этом участвуют в развитии страны, и без них страна развиваться не сможет.

В конце обращения Росликов по-русски заявил: "Русский язык - наш язык!", после чего было принято решение отстранить его от участия в заседании и выдворить из зала.