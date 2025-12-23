Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 23. Декабря Завтра: Balva, Viktorija
Доступность

Дед Мороз из Финляндии: 10 фактов о Йоулупукки, которые знают не все

Редакция PRESS 23 декабря, 2025 19:46

Всюду жизнь 0 комментариев

В дни зимних праздников – самое время вспомнить героя, обитающего, буквально, по соседству. Финский Йоулупукки – не просто «местный Санта». Вот коротко и по делу.

1. Он «официально» из Финляндии.
По легенде Йоулупукки живет в Лапландии, на горе Корватунтури за Полярным кругом. А для туристов и писем у него есть реальный офис в Рованиеми.

2. Его имя означает «рождественский козел».
Joulupukki – от древнего языческого образа рогатого существа, которое ходило по домам в дни, на которые сейчас выпадает Рождество.

3. Он старше любой даты рождения.
В «документах» Йоулупукки дата рождения указана просто: «очень давно».

4. Красный костюм – не всегда был таким.
Еще сто лет назад Йоулупукки носил темную одежду и выглядел куда строже.

5. У него есть жена и команда.
Йоулумуори и лапландские эльфы читают письма, делают подарки и следят за порядком.

6. В Финляндии он приходит лично.
24 декабря Йоулупукки стучится в дверь и спрашивает: «Есть ли здесь послушные дети?»

7. За ночь – миллионы домов.
Полярная ночь, опыт и рождественское волшебство решают проблему логистики.

8. Его олени – в основном самки.
Самцы сбрасывают рога в начале зимы, а в упряжке олени с рогами – почти наверняка оленихи.

9. Даже декабрь назван в честь Рождества.
По-фински декабрь – joulukuu, «рождественский месяц».

10. Ему реально пишут письма.
Каждый год в Рованиеми приходят сотни тысяч писем из более чем 190 стран.

Зачем он нужен?
Чтобы в самый темный период года напоминать: чудеса, тепло и надежда все еще здесь, вместе с нами!

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

В больнице объявлена чрезвычайная ситуация: что станет с пациентами?
Важно

В больнице объявлена чрезвычайная ситуация: что станет с пациентами?

Такого не было уже пять лет: в Латвии невиданная эпидемия гриппа
Важно

Такого не было уже пять лет: в Латвии невиданная эпидемия гриппа

«Пусть продаёт! Нет, надо лезть с налогами!» Паулс возмущен бюрократией
Важно

«Пусть продаёт! Нет, надо лезть с налогами!» Паулс возмущен бюрократией (2)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

4000 фур еще стоят в Белоруссии: премьер Литвы считает, что все вернулись

Важно 20:59

Важно 0 комментариев

После заявления премьера о том, что значительная часть задержанных Минском грузовиков уже освобождена и снова ездит в Белоруссию, глава Национальной ассоциации автомобильных перевозчиков Linava утверждает, что ни один грузовик со стоянок в Белоруссии не был выпущен.

После заявления премьера о том, что значительная часть задержанных Минском грузовиков уже освобождена и снова ездит в Белоруссию, глава Национальной ассоциации автомобильных перевозчиков Linava утверждает, что ни один грузовик со стоянок в Белоруссии не был выпущен.

Читать
Загрузка

Абсурд! RNP выставляет рижанке счета за отопление, которого нет

Выбор редакции 20:52

Выбор редакции 0 комментариев

Компания “Rīgas namu pārvaldnieks” выставляет жительнице Риги счета за центральное отопление, которого в её квартире нет, сообщает программа “Bez Tabu” телеканала TV3.

Компания “Rīgas namu pārvaldnieks” выставляет жительнице Риги счета за центральное отопление, которого в её квартире нет, сообщает программа “Bez Tabu” телеканала TV3.

Читать

Китай бьет пошлинами по молоку из ЕС: чем это грозит Латвии?

Важно 20:43

Важно 0 комментариев

С сегодняшнего дня Китай вводит пошлины до 42% на молочную продукцию из стран Евросоюза. В Брюсселе уже говорят о торговой войне. Для латвийских производителей прямые потери, по оценкам, будут ограниченными, однако вся отрасль может столкнуться с падением цен и замедлением развития. О том, какие последствия это может иметь для производителей и потребителей, отраслевые игроки рассказали в эфире LSM+.

С сегодняшнего дня Китай вводит пошлины до 42% на молочную продукцию из стран Евросоюза. В Брюсселе уже говорят о торговой войне. Для латвийских производителей прямые потери, по оценкам, будут ограниченными, однако вся отрасль может столкнуться с падением цен и замедлением развития. О том, какие последствия это может иметь для производителей и потребителей, отраслевые игроки рассказали в эфире LSM+.

Читать

Действовал преднамеренно: азербайджанец таранил на Audi людей в Германии

Мир 20:41

Мир 0 комментариев

Водитель автомобиля, совершивший наезд на автобусную остановку в городе Гисен на западе Германии, действовал преднамеренно. К такому выводу пришла прокуратура в ходе расследования.

Водитель автомобиля, совершивший наезд на автобусную остановку в городе Гисен на западе Германии, действовал преднамеренно. К такому выводу пришла прокуратура в ходе расследования.

Читать

ВСУ подтвердили, что оставили город Северск Донецкой области

Важно 20:31

Важно 0 комментариев

Генштаб ВСУ подтвердил, что украинские военные оставили город Северск в Донецкой области. Наступление на Северск заняло у российской армии 3,5 года, подсчитали аналитики из США. Украинские военные сообщили, что вынужденно покинули город Северск Донецкой области. Такое сообщение опубликовано в Telgram-канале Генштаба ВСУ во вторник, 23 декабря.

Генштаб ВСУ подтвердил, что украинские военные оставили город Северск в Донецкой области. Наступление на Северск заняло у российской армии 3,5 года, подсчитали аналитики из США. Украинские военные сообщили, что вынужденно покинули город Северск Донецкой области. Такое сообщение опубликовано в Telgram-канале Генштаба ВСУ во вторник, 23 декабря.

Читать

Настроение на праздник испорчено: на Эспланаде собралась большая толпа

Важно 20:25

Важно 0 комментариев

Неприятный сюрприз ожидал жителей Риги и гостей столицы, которые вечером, 23 декабря, перед Рождественскими выходными хотели покататься на общественном катке на Эспланаде у памятника Райнису. Из-за дефектов льда люди не могут воспользоваться желаемым развлечением, а во время устранения трещин образовалась огромная очередь.

Неприятный сюрприз ожидал жителей Риги и гостей столицы, которые вечером, 23 декабря, перед Рождественскими выходными хотели покататься на общественном катке на Эспланаде у памятника Райнису. Из-за дефектов льда люди не могут воспользоваться желаемым развлечением, а во время устранения трещин образовалась огромная очередь.

Читать

Билингвальный скандал в автобусе: хочешь командовать — езжай на такси

Выбор редакции 20:24

Выбор редакции 0 комментариев

В социальных сетях появилось видео, на котором молодой человек устроил дебош в одном из автобусов Rīgas satiksme. Мужчина на русском языке требовал, чтобы его выпустили до остановки. Водитель автобуса - на государственном, объяснял ему, что не может этого сделать.

В социальных сетях появилось видео, на котором молодой человек устроил дебош в одном из автобусов Rīgas satiksme. Мужчина на русском языке требовал, чтобы его выпустили до остановки. Водитель автобуса - на государственном, объяснял ему, что не может этого сделать.

Читать