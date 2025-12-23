Дед Мороз из Финляндии: 10 фактов о Йоулупукки, которые знают не все

1. Он «официально» из Финляндии.
По легенде Йоулупукки живет в Лапландии, на горе Корватунтури за Полярным кругом. А для туристов и писем у него есть реальный офис в Рованиеми.
2. Его имя означает «рождественский козел».
Joulupukki – от древнего языческого образа рогатого существа, которое ходило по домам в дни, на которые сейчас выпадает Рождество.
3. Он старше любой даты рождения.
В «документах» Йоулупукки дата рождения указана просто: «очень давно».
4. Красный костюм – не всегда был таким.
Еще сто лет назад Йоулупукки носил темную одежду и выглядел куда строже.
5. У него есть жена и команда.
Йоулумуори и лапландские эльфы читают письма, делают подарки и следят за порядком.
6. В Финляндии он приходит лично.
24 декабря Йоулупукки стучится в дверь и спрашивает: «Есть ли здесь послушные дети?»
7. За ночь – миллионы домов.
Полярная ночь, опыт и рождественское волшебство решают проблему логистики.
8. Его олени – в основном самки.
Самцы сбрасывают рога в начале зимы, а в упряжке олени с рогами – почти наверняка оленихи.
9. Даже декабрь назван в честь Рождества.
По-фински декабрь – joulukuu, «рождественский месяц».
10. Ему реально пишут письма.
Каждый год в Рованиеми приходят сотни тысяч писем из более чем 190 стран.
Зачем он нужен?
Чтобы в самый темный период года напоминать: чудеса, тепло и надежда все еще здесь, вместе с нами!