Насколько оправдана и соразмерна оплата труда в государственном управлении? Анализ профессора Латвийского университета.

На вопрос о том, была ли оплата труда в государственном управлении системно разработана и согласована с частным сектором, Ивета Рейнхолде ответила, что с 2004–2005 годов, когда Латвия взяла на себя обязательство вступить в Европейский союз и который можно взять за точку отсчета, вопросы оплаты труда стали фигурировать в тенденциях модернизации государственного управления.

В то время оплата труда в государственном секторе существенно отличалась от оплаты труда в частном секторе, существовала проблема оттока сотрудников. И вот, фактически, с 2005 года начались системные попытки и системный подход к созданию системы оплаты труда, при которой человек, работая на той или иной должности в том или ином учреждении, за одинаковую работу получал бы такую же или близкую оплату.

Но есть еще один интересный момент, который также отмечался на международном уровне: у нас были департаменты, которые были богаче, а некоторые — беднее: директора департаментов в разных министерствах получали разную зарплату.

До сих пор было сделано достаточно, предпринимались попытки выравнивать различные должности, добиваться равной оплаты за схожий труд, но Райнхолде считает, что пока не удалось преодолеть разделение на более богатые и бедные ведомства, поскольку это разделение всё ещё существует. Кроме того, в ходе реформы было заявлено, что менеджеры должны получать такую же оплату, как и в частном секторе, чтобы самые талантливые и лучшие управленцы могли остаться в государственном управлении.