Даже Национальный художественный музей затопило: эксперты озвучили причины

Заведующий хозяйственным отделом музея Рейнис Йониньш отмечает, что по нынешним подсчетам расходы на ликвидацию последствий аварии, включая эксплуатацию дизель-генератора и аварийные работы, составили около 1500 евро.

Он подчеркнул, что возможной причиной аварии считается перегрузка системы отвода дождевой воды из-за обильных осадков, в результате чего вода через пол попала в технические помещения.

Начальник экономического отдела музея также отметил, что художественные произведения и выставочные пространства не пострадали, а общедоступные зоны музея полностью функционируют и соответствуют всем нормам безопасности.

Как сообщалось, 1 августа в 8:13 утра в центральном электрораспределительном помещении главного здания ЛНХМ была обнаружена утечка воды, которая по мере повышения уровня воды достигла высоты около 20 сантиметров.

Немедленно была организована откачка воды и привлечены ответственные аварийно-ремонтные службы.

Поскольку в соседнем помещении находилась подстанция AS «Sadales tīkls», в целях безопасности музей был временно отключен от электроснабжения и закрыт для посетителей.

