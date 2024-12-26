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Давились горячим и серым горохом: врачи неотложки о неожиданном наплыве пациентов

© Lsm.lv 26 декабря, 2024 13:16

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Отделения неотложной помощи и приемные особенно заняты в эти праздничные дни, поскольку практики семейных врачей закрыты. Многим из пришедших пациентов ставят диагноз «грипп». Но, как ни необычно, в  рождественскую ночь медикам пришлось потрудиться пострадавшим от...горячих блюд и от серого гороха, сообщает lsm.lv.

Врач-эндоскопист Алдис Руткис с помощью специального инструмента под наркозом вытаскивает очередной кусочек застрявшего мяса. Он дежурит в Специализированном медицинском центре Скорой и перемещается между двумя крупнейшими больницами - Страдиня и Рижской восточной клинической университетской больницей (RAKUS).

Удушье в его практике случается не редко. Но в этот праздничный сезон это наблюдается особенно часто. И извлечение каждого застрявшего кусочка означает анестезию для пациента и работу специальной команды врачей.

От праздничного стола до больницы. Именно так эта ночь отмечена в медицине.  Так, в рождественский вечер была оказана помощь нескольким людям, которые остались без жаркого, фрикаделек или серого горошка.

Из Алуксне привозят госпожу Лауму, которая соглашается дать интервью. Она хочет предупредить других, чтобы они ели маленькими кусочками, с умом. Не торопясь. Сама она, к сожалению, поспешила и в результате ей понадобилась помощь медиков.

Кроме того, число сердечных приступов в этот праздничный сезон также оказалось необычайно высоким. Врачи не могут этого объяснить. Так же, гораздо больше пациентов в состоянии алкогольного опьянения.

Поскольку и в четверг в стране также выходной, врачи ожидают наплыва пациентов...

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