«Датчане вели себя как любые колонизаторы»: инуиты Гренландии о своём прошлом

Инуиты — коренное население Гренландии — надеются на возвращение и укрепление своей национальной идентичности, на фоне пристального внимания мирового сообщества к их острову.

Крупнейшие партии Гренландии выступают за независимость от Дании.

Инуиты заявляют, что в своё время датчане вели себя как любые колонизаторы — неофициально запрещали местный язык, а ещё в середине XX века проводили политику принудительного контроля рождаемости среди инуитов.

С конца XX века остров получает всё больше автономии в составе Датского королевства. Заявления Дональда Трампа привлекли хоть и скандальный, но пристальный интерес к Гренландии; жители острова считают, что это позволяет им более открыто говорить о своём фактически колониальном прошлом.

Авиайя Ракель Санимуинак, шаман:

«Об инуитах не знали. Мы были изолированы в течение сотен лет. И сейчас для нас настало время высказаться. Мы должны освободиться и рассказать о себе, взять инициативу на себя. Я надеюсь на это».

Сегодня население Гренландии состоит из инуитов на 90%. Но большинству из них сложно представить себя именно инуитами, а не датчанами или христианами.

Надья Парнууна, певица:

«В своё время я считала, что датчанкой быть круче. Круче говорить по-датски, а соблюдать наши традиции было стыдно».

Гренландия имеет право провести референдум о независимости в любой момент. Главный фактор, удерживающий политиков от такого шага — экономика. Уже сейчас население сокращается на 300-400 человек в год из-за эмиграции. По прогнозам, такими темпами к 2040-м годам население острова сократится с нынешних 57 тысяч человек до 50 тысяч.